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Шоу-бизнес

«Выживут только родители»: Джамала поделилась особенностями отдыха с маленькими детьми (фото)

14:39 28 июля 2020
Джамала с мужем и сыном

Певица Джамала, улетевшая в отпуск в Турцию вместе с мужем и двумя сыновьями, поделилась особенностями отдыха с двумя маленькими детьми. Звездная мама опубликовала на своей странице в Instagram солнечные фото, на которых она с мужем Бекиром и старшим сыном Эмиром плещутся в Эгейском море на фоне живописных гор. Джамала рассказала, что она обходится без няни и порой ей бывает очень сложно, особенно утром после бессонной ночи с малышом.

«Выживут только родители! Самое сложное в дне — это пережить утро. Когда начинается утро, первая мысль: „Нет! Зачем все это? Я хочу спать“. Нет сил. Все кричат. Всех нужно помыть, почистить зубы. Приготовить завтрак. Такое ощущение, что ты не просто без сил, а их у тебя и не было вовсе», — поделилась Джамала.

Она говорит, что в такие моменты море наполняет энергией, полностью восполняет силы даже при том, что спит она по два часа ночью. Иногда днем удается вздремнуть на час.

«Жаловаться не буду, но ситуация такова: все мечтают о сне, но спасает теплое чистое море, прозрачное, как слеза. На берегу безлюдно, никого нет. Ощущение, что на этом острове не было ни вируса, ни карантина, только слышно звук цикад. Небольшой рай!», — написала Джамала.

Напомним, в Турции также отдыхала беременная танцовщица и хореограф Илона Гвоздева. В Анталии выступает и наслаждается морем Настя Каменских.

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