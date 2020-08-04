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Российский телеведущий Александр Гордон тайно развелся с молодой женой
Известный российский телеведущий Александр Гордон тайно развелся с молодой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака и рождения двоих детей. А 17 июля, в 26-й день рождения Абдулвасиевой, мировой участок Пресненского районного суда столицы официально расторг ее брак с Гордоном. От этого союза у пары осталось двое сыновей — 6-летний Александр и 3-летний Федор. Известно, что на развод подала сама Нозанин. Причины развода не уточняются.
«Никаких прений между супругами не было, все вопросы касательно алиментов и имущества пара решила в досудебном порядке», — пишет «СтарХит», ссылаясь на пресс-службу суда. Детей Александр и Ноза продолжают воспитывать вместе.
Напомним, Гордон женился на молодой студентке Нозанин в 2014 году. Тогда ему было 50 лет, а жене — всего 20. Юная Абдулвасиевская стала четвертой супругой телеведущего.
Ранее Ноза жаловалась на дискриминацию по национальному типу и на то, что за четыре года им с детьми пришлось сменить шесть съемных квартир.
«Мы с Сашей за шесть вместе прожитых лет успели сменить четыре квартиры. С каждым годом снимать становилось все сложнее и сложнее. Обзванивая риэлтеров, я представлялась, называла свое имя. И всякий раз мне приходилось унижаться и рассказывать: почему меня зовут Ноза, откуда у меня российское гражданство и каким составом я собираюсь проживать в съемной квартире. Потому что арендодатели предпочитают иметь дело исключительно со славянами», — жаловалась Нори в личном блоге.
Александр Гордон — телеведущий, журналист, актер и режиссер. Вел программы «Гордон», «Закрытый показ», «Гордон Кихот». Работал на НТВ и Первом канале. Сейчас — ведущий передач «Док-Ток» (с Ксений Собчак) и «Мужское и Женское» (с Юлией Барановской). В 1989 году с женой и дочерью переезжал в США, однако в 1997-м вернулся в Россию.
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