Слава Каминская показала, как отдыхает с бывшим мужем после развода (фото)

Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая выйдет на паркет в шоу «Танці з зірками» в паре с Дмитрием Дикусаром, показала, как прекрасно проводит время с бывшим мужем Эдгаром и их детьми. Всей семьей они сходили в китайский ресторан, пообщались в теплой атмосфере. Трогательные фото, сделанные сыном Леоном и дочкой Лаурой, Слава опубликовала на своей странице в Instagram и рассказала, как им с Эдгаром удалось сохранить дружеские отношения после развода.

«Когда заканчиваются отношения, любовь обязательно трансформируется. И мне очень больно наблюдать за парами, чьи разборки молниеносно ломают судьбы, а дети превращаются в объект манипуляций. Мы с @edgar_kaminskyi проделали длительную и важную работу, трансформиров любовь в дружбу, тотальное взаимопонимание и тёплые доверительные отношения двоих осознанных родителей. Наши дети получают достаточно внимания с обеих сторон, нам с их отцом нечего делить и, тем более, мериться, кто круче», — поделилась Слава.

Певица также рассказала, что им удалось найти баланс в отношениях, строить свои графики так, чтобы планировать время для детей, как вместе, так и по отдельности, чтобы сын и дочь не ощущали недостатка внимания обоих родителей.

«Это не супер-сила, не что-то неземное или аномальное, это — норма. Именно такой подход я называю здоровыми отношениями. Положить свое эго на полочку, отпустить обиды и направить ситуацию на благо детей», — считает Каминская.

Напомним, Слава и Эдгар прожили в браке четыре года. Их развод нельзя назвать простым. Его причины долго обсуждались в СМИ. Сейчас бывшие супруги счастливы в новых отношениях. Эдгар больше не скрывает свою девушку. А Славе приписывают роман с известным политиком. Тем не менее, бывшие супруги сохранили дружеские отношения и уважение друг к другу. Каминский трогательно поздравил Славу с днем рождения.

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