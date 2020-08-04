Первые участки поврежденной кожи появились у Анны в 20 лет, после нервного срыва. — Я заметила странные шелушащиеся бляшки, испугалась и побежала к дерматологу, — вспоминает Анна Петровна. — Диагноз мне поставили сразу: псориаз. Положили в больницу, назначили уколы. Я ничего об этой болезни не знала. Думала, пролечусь — и все пройдет. Оказалось, псориаз считается неизлечимым. Никакие методы не помогают, и постепенно болезнь захватывает новые участки кожи. Меня она мучила 46 (!) лет. На теле не оставалось ни одного живого места — все было покрыто коркой от макушки до кончиков пальцев.

— Сейчас, глядя на вас, в это невозможно поверить!

— А я не верю, что всего лишь за две недели моя кожа полностью очистилась. Стаж заболевания был настолько большим, что на излечение я уже просто не надеялась. К доктору Александру Марусичу пришла с другой проблемой — болью в спине. Знакомые порекомендовали его как специалиста, умеющего снимать боль. Записалась, но очень переживала, что доктор мне откажет в помощи.

— Почему?

— Из-за псориаза. Когда я зашла в кабинет к Александру Анатольевичу, то сразу его предупредила: «У меня псориаз, тяжелая форма». А он мне: «Ну и что? Мы вас и от этого вылечим!» Я говорю: «Вы не понимаете, насколько все серьезно. Мне даже страшно показывать вам, как выглядит спина!» За годы болезни у меня развился комплекс. Но врач, наверное, сделал вид, что ему не страшно до меня дотрагиваться. Во всяком случае он не ужаснулся, не стал говорить: «Как вы дошли до такого состояния?»

— Но вы ведь все эти годы не сидели сложа руки?

— Конечно, нет. Все методы и официальной, и народной медицины испробовала на себе. Консультировалась у самых известных дерматологов. Я по работе связана с медициной, хоть сама и не медик. Так что лечили меня действительно опытные и мыслящие врачи. А затем разводили руками: «Больше ничем не можем помочь…» Вот почему к обещанию Марусича вылечить меня от псориаза отнеслась поначалу скептически. Думала, буду рада, если хотя бы спина перестанет болеть.

— Доктор не отказался помочь вам со спиной. С чего началось лечение?

— Коррекция позвоночника, лимфодренажный массаж, банки, иглоукалывание. Бывало, доктор ставил в области живота до 15 иголочек за один раз. Но это не было больно. Поначалу массажист работал с моей спиной в перчатках. И я его понимаю. Но, когда через два сеанса массажа он перчатки снял и стал выполнять манипуляции уже без перчаток, я не поверила, что такое возможно.

— Что изменилось?

— Сначала очистилась спина, затем — все тело. Сейчас, спустя полгода после лечения, стойкая ремиссия продолжается, бляшек практически не осталось. Это невероятно!

Александр Марусич не стал фотографировать кожу пациентки в начале лечения, о чем теперь жалеет.

— Случай действительно необычный, — говорит Александр Марусич. — Если честно, я с таким раньше не сталкивался. Но метод, которым пользуюсь давно, — иглорефлексотерапия — позволяет творить чудеса. Порой сам удивляюсь тому, насколько он эффективный. Важно правильно разобраться в диагнозах (обычно это целый букет), выстроить систему перенастройки организма. Если это удается сделать, положительный эффект при различных заболеваниях обеспечен. Боли в спине, в суставах, головная боль имеют свои причины, и их надо устранить. Грыжи и протрузии позвоночника ведут к нарушению иннервации разных органов. Моя задача — любыми способами восстановить гармоничные отношения центральной и периферической нервной системы. Тогда приходят в норму обменные процессы, гормональный фон. В итоге, если человек после нашего лечения чувствует себя хорошо, если он радуется жизни, — значит, свою врачебную задачу мы выполнили.

«Пыталась лечиться кварцеванием, грязями, травяными сборами, гомеопатией, но ничего не помогало»

Многие годы Анна стыдилась своего тела. Научилась почти полностью прятать его под одеждой.

— Это сегодня из-за коронавируса принято даже летом ходить в перчатках, — продолжает Анна Петровна. — А раньше человек, который в теплое время года надевал перчатки, привлекал к себе особое внимание. И я оставляла руки открытыми. Но произошел случай, вогнавший меня в краску. Однажды я пригласила коллегу вместе выпить чай в обеденный перерыв. И когда наливала заварку в чашку, заметила, как содрогнулась женщина, увидев мои руки. Она сумела сдержаться. А я запомнила это ощущение на всю жизнь.

— Но ведь псориаз не заразен…

— А как это объяснить людям, которые видят страшные корки, язвы, шелушение на коже? От одного вида таких рук возникает отвращение. Оно переходит и на человека. В транспорте, когда компостировала талончик, от меня тоже все шарахались.

— Вы сказали, что испробовали на себе разные методы. Что имеете в виду?

— Врачи назначали гормональные препараты. Я была пациенткой известного дерматолога, профессора Глухенького. Очень грамотный и отзывчивый человек. Как только появлялось новое лекарство, он сразу сообщал мне: «Аня, давай попробуем. Вдруг поможет?» Не помогало. В конце концов Борис Тихонович развел руками: «Больше ничего не могу посоветовать…» Считалось, что улучшает состояние больных псориазом кварцевание крови. И я прошла несколько процедур. Заваривала травы, собранные народными целителями, пыталась лечиться гомеопатией. Делала грязевые аппликации, намазывалась березовым дегтем. Все напрасно. Интересно, что одна молодая врач много лет назад попыталась лечить меня иглоукалыванием, и я помню, что улучшение было существенным. Затем доктор перешла на работу в другую клинику. Контакты потерялись. А ведь судьба давала подсказку…

— Псориаз считается аутоиммунным заболеванием — организм воспринимает собственные ткани как чужеродные и начинает с ними бороться…

— Да. Мне так и объясняли врачи. Да я и сама много читала о природе болезни. Но главные выводы — «заболевание мало изучено», «природа псориаза пока не известна», «эффективного лечения нет». При первой встрече с доктором Марусичем я ему так и сказала: «Многие обещали меня вылечить, но никому это не удалось».

— А он с вами не согласился…

— Не знаю, поверил ли в успех сразу? Тем не менее начал лечение. И мой измученный организм на него откликнулся.

«Борясь с болезнью, человек не должен опускать руки, считая, что ему никто и ничем не сможет помочь»

Вопрос, на который мне очень хотелось получить ответ: где учился иглоукалыванию доктор Марусич?

— Мне даже нечего вам рассказать, — ответил доктор. — В Тибете не был, у китайских специалистов уроки не брал. В 90-е годы из Кривого Рога, где я работал в одной из больниц, меня направили в Днепропетровск на курсы повышения квалификации. Тогда каждый врач должен был время от времени проходить такие курсы. Оказалось, нам преподавали рефлексотерапию. Меня метод очень заинтересовал. О нем мало кто знал. А на курсах еще продавали методички, наборы игл. Я запасся всем необходимым и начал потихоньку осваивать новый для меня метод. А еще собирал литературу по теме иглорефлексотерапии.

— Не страшно было самостоятельно «вонзать иглы» в биологически активные точки?

— Я хорошо к этому подготовился. А когда получил отличный результат, понял, что уж лучше ставить иглы, чем назначать бесполезные таблетки и инъекции. Знания по иглорефлексотерапии мне особенно пригодились, когда я в женской консультации помогал снимать боль у беременных. Им противопоказаны многие лекарства: побочные эффекты могут нанести вред и маме, и будущему ребенку. А иголочки — безмедикаментозная терапия. Женщинам они помогали. Я же раскрывал все новые возможности этого направления.

— И какие они?

— По специальности я ортопед-травматолог. Уже могу утверждать, что с помощью игл отлично снимается болевой синдром. А дальше — лечение. Понял: боль — это всегда следствие отека, и наоборот: отек всегда вызывает болезненные ощущения. Поэтому в лечении любого недуга важно снять отечность тканей. Она может быть не только внешней — когда видно, как распухло колено. Внутренний отек — например, части поджелудочной железы — нарушает работу всей пищеварительной системы. Вот с этими состояниями и надо бороться. В частности, с помощью игл. Опыт нарабатывается постепенно. Знаю, в какие точки, на какую глубину должен поставить иголочки, какого диаметра они должны быть. Выбираю те, которые нужны конкретному пациенту. А раньше иглы были многоразовые, непросто было раздобыть наборы.

— Как вы находите активные точки? Люди ведь такие разные.

— Не буду скрывать — это целая наука. Существует 750 точек. Но я использую до пятидесяти. Этого достаточно. Стимулирую их не только иглами. Чтобы перезапустить органы, которые дали сбой, в определенные точки ввожу аминокислоты. Это стандартные препараты. Просто надо знать дозировки, понимать, куда и с какой периодичностью вводить лекарство.

«Пациенту, страдающему болью в спине, обычно показываю на экране компьютера, как выглядит его позвоночник, объясняю, в чем проблема и что я собираюсь делать, — говорит Александр Марусич. — Назначаю сеансы комплексного лечения, каждый из которых длится полтора-два часа» (Фото автора)

— С какими проблемами к вам обращаются?

— С самыми разными. Например, боль в коленях. Ее может вызывать артрит, артроз. А есть еще подагрический артрит, при котором суставы повреждаются солями мочевой кислоты. Чтобы поставить диагноз, надо проанализировать рентгеновские снимки, результаты КТ или МРТ. Люблю рассматривать снимки на экране компьютера, когда можно увеличить изображение и увидеть все структуры, например, позвоночника. Демонстрирую изображение пациенту и объясняю, в чем проблема. Человек должен хоть раз в жизни увидеть, как выглядит его позвоночник! Неплохое «селфи» получается.

Многие пациенты жалуются на боль в спине. Считается, что грыжи межпозвонковых дисков — одна из самых распространенных проблем. Но грыжа не вызывает боль. Болезненные ощущения появляются, когда развивается отек и отечные ткани сдавливают нервные корешки. Как я и говорил, снимаю отек — уходит боль. А вот протрузия — более серьезная проблема: часть межпозвонкового диска проникает в позвоночный канал. Но и с этим нам удается справиться.

Недавно пришел пациент, которого я лечил три года назад. У парня были и грыжи, и протрузии. У него сильно болела спина. Так вот, свежий снимок МРТ показал, что теперь у него идеальное состояние позвоночника. Чему я очень рад!

Или вот еще интересная ситуация. Пациент обратился с переломами пальцев на ноге. Каждый палец был буквально изуродован, косточки смещены. Месяц назад я без операции сложил кости, зафиксировал их гипсовой повязкой. Применил также иглоукалывание, чтобы активизировать процесс образования костной мозоли. И все получилось! Это подтверждается снимком, на котором кости уже срослись, и пальцы абсолютно ровные.

Но, возвращаясь к пациентке, страдающей псориазом, хочу сказать: успех, которого удалось достичь, лишь подтверждает, что мы не до конца знаем возможности человеческого организма и рычаги влияния, способные вернуть пациенту здоровье. Надо пробовать это делать, но с осторожностью. И ни в коем случае нельзя опускать руки, говорить себе: «Мне уже никто и ничем не сможет помочь».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о еще одном оригинальном способе лечения псориаза. Остановить аутоиммунное заболевание позволяет очищение крови и организма при помощи сорбентов.

На фото в заголовке: «Я боялась, что доктор Марусич откажется лечить мою спину, увидев, что все тело покрыто псориатическими бляшками, — говорит Анна Петровна. — Но он избавил меня от боли в спине и от проявлений псориаза» (Фото из семейного альбома)

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