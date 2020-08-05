"Вас посадят, а детей заберут в детдом": в белорусских выборах обнаружили "украинский след"

Кандидат в президенты от оппозиции и главная соперница действующего президента Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская, которая ранее вывезла детей из Беларуси, рассказала об обстоятельствах, под влиянием которых она приняла такое нелегкое решение.

Оказывается, Светлане и ее детям угрожали неизвестные, звонившие с номера украинского мобильного оператора.

Об этом кандидат рассказала в интервью изданию «Настоящее время».

Такие действия неизвестных она назвала это подлым и противным поступком. Кроме того, Светлана Тихановская добавила, что никогда не сталкивалась с подобным и как мама, конечно, очень запаниковала.

«Это был звонок с украинского номера: «Меня просили передать, что, если вы сейчас не остановитесь, лучше остановитесь, иначе есть достоверная информация, что вас посадят в тюрьму, а детей заберут в детдом», — рассказала она.

Тихановская отметила, столкнулась с подобным впервые.

Сначала она испугалась, но потому подумала, что объективных причин сажать ее в тюрьму или детей забирать в детдом нет. Поэтому решила идти дальше.

Вероятно, под влиянием такого едва заметного «украинского следа» Тихановская до сих пор не может принять для себя решение, чей же таки на самом деле украинский Крым.

Напомним, что выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Всего там зарегистрированы пять кандидатов — действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев и жена задержанного блогера Сергея Тихановского — Светлана Тихановская.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что под влиянием изменяющихся обстоятельств опытный политик Александр Лукашенко пытаются применять любые доступные ему методы для того, чтобы удержаться у власти. Так, помимо ареста боевиков ЧВК «Вагнер» и проведения внезапных военных сборов он предложил по примеру «старших братьев» провести в стране референдум по изменению конституции.

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