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Кино под открытым небом и выставка в «Софии Киевской»: куда сходить в Киеве в выходные
Ежедневно в парке имени Тараса Шевченко работает кинотеатр под открытым небом. В программе: 6 августа — фильм Романа Бондарчука «Вулкан»; 7 августа — фильм Ярослава Лодыгина «Дикое поле».
Начало в 21:00.
Вход свободный.
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С 6 по 26 августа в Национальной филармонии Украины проходит фестиваль «Літні музичні промені».
Начало в 19:00.
Адрес: Владимирский спуск, 2.
Цена: от 70 грн.
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8 августа в 21:00 в Киевском академическом театре кукол состоится показ спектакля «Любов дона Перлімпліна».
Адрес: ул. Грушевского, 1а, летняя сцена.
Цена: от 100 грн.
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До 8 августа в галерее «Митець» открыта выставка молодых украинских художников Who am I today. В экспозиции: живопись, смешанная техника, скульптура, инсталляции и фотоколлажи.
Адрес: ул. Большая Васильковская, 12.
Вход свободный.
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На Контрактовой площади действует выставка «Подорож невідомим Кримом». Экспозиция рассказывает о деятелях крымскотатарской культуры и искусства, татарских городах и поселениях.
Вход свободный.
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До 14 августа в галерее Spivakovska ART: EGO проходит выставка художницы Анны Чичериной «Про щастя».
Адрес: ул. Саксаганского, 59б.
Вход свободный.
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До 30 августа в выставочных залах памятника архитектуры XVIII века «Брама Заборовского» проходит выставка произведений известного украинского художника Георгия Якутовича. В экспозиции — два цикла иллюстраций, тематически связанных с историей, культурой и бытом Древней Руси-Украины.
Адрес: Национальный заповедник «София Киевская», ул. Владимирская, 24.
Цена: от 40 грн.
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До 6 сентября в Национальном музее украинского народного декоративного искусства можно посетить выставку живописи «СИНТЕЗ-ХХ». В экспозиции представлены работы художников Петра Бевзы, Марка Гейки, Петра Лебединца и Алексея Литвиненко, созданные в 90-х годах XX века.
Адрес: ул. Лаврская, 9, корп. 29.
Цена: 10—50 грн.
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До 21 сентября в «Я Галерея» проходит выставка Андрея Хира «Хтонічні хроніки».
Адрес: ул. Хорива, 49 В.
Вход свободный.
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До 27 сентября в Музее кино «Довженко-Центра» открыта выставка украинского киноплаката 1920—30-х годов «Кричати! Кликати! Горіти!».
Адрес: ул. Васильковская, 1.
Цена: 50—80 грн.
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