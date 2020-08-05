Кино под открытым небом и выставка в «Софии Киевской»: куда сходить в Киеве в выходные

Ежедневно в парке имени Тараса Шевченко работает кинотеатр под открытым небом. В программе: 6 августа — фильм Романа Бондарчука «Вулкан»; 7 августа — фильм Ярослава Лодыгина «Дикое поле».

Начало в 21:00.

Вход свободный.

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С 6 по 26 августа в Национальной филармонии Украины проходит фестиваль «Літні музичні промені».

Начало в 19:00.

Адрес: Владимирский спуск, 2.

Цена: от 70 грн.

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8 августа в 21:00 в Киевском академическом театре кукол состоится показ спектакля «Любов дона Перлімпліна».

Адрес: ул. Грушевского, 1а, летняя сцена.

Цена: от 100 грн.

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До 8 августа в галерее «Митець» открыта выставка молодых украинских художников Who am I today. В экспозиции: живопись, смешанная техника, скульптура, инсталляции и фотоколлажи.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 12.

Вход свободный.

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На Контрактовой площади действует выставка «Подорож невідомим Кримом». Экспозиция рассказывает о деятелях крымскотатарской культуры и искусства, татарских городах и поселениях.

Вход свободный.

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До 14 августа в галерее Spivakovska ART: EGO проходит выставка художницы Анны Чичериной «Про щастя».

Адрес: ул. Саксаганского, 59б.

Вход свободный.

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До 30 августа в выставочных залах памятника архитектуры XVIII века «Брама Заборовского» проходит выставка произведений известного украинского художника Георгия Якутовича. В экспозиции — два цикла иллюстраций, тематически связанных с историей, культурой и бытом Древней Руси-Украины.

Адрес: Национальный заповедник «София Киевская», ул. Владимирская, 24.

Цена: от 40 грн.

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До 6 сентября в Национальном музее украинского народного декоративного искусства можно посетить выставку живописи «СИНТЕЗ-ХХ». В экспозиции представлены работы художников Петра Бевзы, Марка Гейки, Петра Лебединца и Алексея Литвиненко, созданные в 90-х годах XX века.

Адрес: ул. Лаврская, 9, корп. 29.

Цена: 10—50 грн.

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До 21 сентября в «Я Галерея» проходит выставка Андрея Хира «Хтонічні хроніки».

Адрес: ул. Хорива, 49 В.

Вход свободный.

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До 27 сентября в Музее кино «Довженко-Центра» открыта выставка украинского киноплаката 1920—30-х годов «Кричати! Кликати! Горіти!».

Адрес: ул. Васильковская, 1.

Цена: 50—80 грн.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что в Киеве осенью откроют Музей науки, где представят более 120 интерактивных экспонатов и инсталляций. Там можно будет покататься велобайке квадратными колесами, создать из атомов воду и соль, увидеть двухметровую голограмму или 60-килограммовый кристалл, узнать, как устроен организм человека.

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