ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 6—12...

Люди буквально распались на молекулы: 75 лет назад американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки

В 1945 году в Японии американцы впервые в истории применили ядерное оружие.

6 августа 1940 г. Во время сталинских репрессий был арестован советский ученый-генетик, ботаник, селекционер и географ Николай Вавилов.

7 августа 1971 г. Астронавты «Аполлона-15» (четвертая высадка землян на Луну) возвратились на Землю.

8 августа 1815 г. Наполеон Бонапарт был отправлен в ссылку на остров Святой Елены.

9 августа 1173 г. Началось строительство Пизанской башни.

10 августа 1905 г. Во французском городе Булонь-сюр-Мер прошел первый международный конгресс эсперантистов.

11 августа 1994 г. Кубинский лидер Фидель Кастро отменил ограничения на выезд из страны. В результате за один месяц Остров свободы покинули 20 тысяч человек.

12 августа 1962 г. На орбиту Земли отправился первый украинский космонавт Павел Попович.

Чтобы закончить Вторую мировую войну и заставить правительство Японии капитулировать, США использовали уже имевшееся у них ядерное оружие.

«Именно мне пришлось решать, где и когда следовало применить атомную бомбу, — вспоминал Гарри Трумэн, ставший президентом США в 1945 году. — Пусть люди не обманываются. Я всегда считал эту бомбу военным оружием и никогда не сомневался в том, что ее применение — мой долг. И когда я посоветовался по этому делу с Черчиллем, тот без колебаний сказал, что он стоит за применение атомной бомбы, если это может ускорить окончание войны». Основной целью американцев стала Хиросима, а запасными вариантами были города Нагасаки и Кокура. Бомбардировку запланировали на 3 августа, но помешала сильная облачность.

Небо над Хиросимой разъяснилось 6 августа, и американский бомбардировщик В-29 взлетел с острова Тиниан, который был в шести часах лету от Японии. Самолет нес на борту атомную бомбу «Малыш». В семь утра японские радары зафиксировали, что приближаются американские самолеты. Объявили воздушную тревогу, рекомендовав населению спуститься в бомбоубежища. Примерно в восемь утра самолет, пребывая на высоте 9 километров, сбросил в центр города бомбу, которая разорвалась на высоте 400—600 метров.

Согласно предварительным оценкам специалистов, в результате атомной бомбардировки Хиросимы погибли от 140 до 200 тысяч человек. При этом 70—80 тысяч людей скончались одновременно, когда взорвалась бомба, а около 10 тысяч пострадавших буквально распались на молекулы, так как пребывали в самом эпицентре огненного шара. Пролетавшие птицы тут же сгорали в воздухе, а сухие горючие материалы воспламенялись на расстоянии двух километров от эпицентра. Силой взрывной волны прохожих сбивало с ног, а те, кто был в зданиях, пострадали от осколков и обрушений. В разных частях Хиросимы возникли пожары, переросшие в один огромный огненный смерч.

Несколько дней спустя после взрыва среди выживших медики стали отмечать первые симптомы облучения. Вскоре количество смертей среди выживших стало расти, так как пациенты, которые, казалось, уже выздоравливали, начали страдать от новой болезни. Смертность от острой лучевой болезни достигла пика через 3—4 недели после взрыва и начала снижаться только через 7—8 недель.

Японский военнослужащий Такехико Сакаи, которому удалось спастись, несмотря на серьезные ожоги, рассказал: «Мы наблюдали за самолетом, и вдруг произошла мощная вспышка наподобие той, что используют фотографы. По привычке я пригнулся, а затем был опрокинут взрывной волной на спину. Я закрыл глаза и приготовился к смерти. Затем почувствовал жар. Сравнить это ощущение не с чем — могу сказать, что чувствовал, как меня заживо зажаривают… Пытался двигать ногами и руками, чтобы сбить этот жар, но не чувствовал своих конечностей… Спустя пару минут я собрался и открыл глаза. Тогда увидел, что часть моего тела охвачена пламенем».

«Мы сделали поворот на 180 градусов и отлетели подальше от ударных волн, — так описывал возвращение на базу штурман самолета, сбросившего бомбу, Теодор ван Кирк. — Затем обернулись, чтобы увидеть повреждения. Мы не видели ничего, кроме яркой вспышки. Затем появилось белое грибовидное облако. Под облаком город полностью был охвачен дымом и напоминал котел с черной кипящей смолой. А по краю — огонь».

Бывший колчаковский офицер Федор Парашутин, имевший в Хиросиме магазин, вспоминал: «Неожиданно раздался оглушительный грохот, и стало вдруг очень темно. Дом разрушился. Но из-за сплошной темноты и пыли было неясно, куда бежать. Скорее к реке! Лейте на себя воду! Неделю мы провели на берегу реки, обливаясь водой и накрываясь рогожей. А вокруг на берегу всё умирали и умирали люди…»

Через 16 часов после бомбардировки президент США Гарри Трумэн объявил о том, что на Хиросиму была сброшена бомба эквивалентом 18 тысяч тонн тротила. По его словам, произведенные бомбой разрушения в две тысячи раз превосходили разрушительный эффект самых мощных бомб, созданных до этого.

После бомбардировки Хиросимы некоторые из выживших бежали в Нагасаки, но 9 августа на этот город тоже была сброшена бомба. Чудом спасшись из одного ада, люди попали в другой. 164 человека остались живы после двух атомных налетов. Людей, уцелевших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, японцы называют хибакуся («подвергшиеся последствиям взрыва»). Правительство оказывает им поддержку, но хибакуся и их дети считаются людьми второго сорта. Они испытывают проблемы при приеме на работу. С ними неохотно вступают в брак, опасаясь рождения детей с отклонениями. Многие японцы до сих пор верят, что лучевая болезнь является наследственной.

Шок от атомных бомбардировок США оказал глубокое воздействие на премьер-министра Японии Кантаро Судзуки и министра иностранных дел Того Сигэнори, которые склонились к тому, что японское правительство должно прекратить войну. 15 августа 1945 года Япония объявила о своей капитуляции. Акт о капитуляции, формально закончивший Вторую мировую войну, был подписан 2 сентября 1945 года.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о недавнем жутком взрыве в порту Бейрута. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв».

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