6-летнюю украинку спасли от редкой болезни, связанной с коронавирусом

У шестилетней жительницы города Самбор на Львовщине диагностировали педиатрический мультисистемный воспалительный синдром — так называемый «синдром Кавасаки», который считается последствием перенесенного коронавирусного заболевания. В Украине это первый случай этого синдрома, сообщает ресурс Leopolis.news.

Признаки болезни выявили в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре.

Сначала медиков насторожили состояние и возраст девочки, ведь болезнь поражает более младших детей. Однако ИФА-тест подтвердил, что девочка все-таки переболела COVID-19.

Теперь ребенку нужны обязательные периодические обследования.

Напомним, высокий уровень заболеваемости среди беременных и детей уже назвали национальной особенностью пандемии.



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