Украина закрывает КПВВ на админгранице с Крымом: что важно знать

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 8 августа принял решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя из-за ухудшения эпидемической ситуации. Об этом написал в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Это обусловлено поручением президента Украины Кабинету министров Украины пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя. Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», — написал он.

Таким образом, работа пунктов пропуска временно прекратится в 08:00 9 августа. Ожидается, что пункты пропуска возобновят работу в 08:00 30 августа.

В этот период через пункты пропуска будут осуществлять пропуск граждан и членов их семей, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или городе Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества — на въезд.

На выезд из оккупированного Крыма, будут пропускать лиц, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества. Эти люди должны дать согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Дій вдома».

Также будут пропускать лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.

Выезд из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Выезд из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению председателя Государственной пограничной службы по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как писали «ФАКТЫ», ранее украинцев, которые возвращаются из оккупированного Крыма, обязали устанавливать приложение «Дій вдома».

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