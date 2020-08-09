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В день выборов при въезде в Минск заметили военную технику (фото)
В Минске в основной день голосования на выборах президента въезд в город оказался заблокирован военной техникой и автомобилями ГАИ.
Также заблокирован центр Минска — Площадь Независимости, сообщает Радио Свобода, отмечая, что по всему периметру стоят знаки «Стоянка и парковка запрещена».
Тем временем у Дворца спорта, перед Дворцом Республики и Домом профсоюзов появились металлические турникеты, перекрывшие доступ к зданиям.
Основное противостояние на выборах происходит между Александром Лукашенко, сохраняющим свой пост в течение 26 лет, и супругой арестованного оппозиционного блогера Светланой Тихановской. Также в бюллетень для голосования внесены имена оппозиционера Андрея Дмитриева, бизнесмена Сергея Череченя и экс-депутата парламента Анны Канопацкой.
Отметим, что утром 9 августа в эфире телеканала «Беларусь 1» глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что на избирательных участках может быть введен пропускной режим. Она объяснила это скоплением людей, которое планирует организовать оппозиция. Подробнее читайте в статье «ФАКТОВ» «Выборы в Беларуси: Тихановская в день голосования не рискнула оставаться в своей квартире».
Фото Радио Свобода55
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