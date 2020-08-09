27.51 / 27.71 32.30 / 32.67
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В день выборов при въезде в Минск заметили военную технику (фото)

11:10 9 августа 2020
В день выборов при въезде в Минск заметили военную технику (фото)

В Минске в основной день голосования на выборах президента въезд в город оказался заблокирован военной техникой и автомобилями ГАИ.

Также заблокирован центр Минска — Площадь Независимости, сообщает Радио Свобода, отмечая, что по всему периметру стоят знаки «Стоянка и парковка запрещена».

Тем временем у Дворца спорта, перед Дворцом Республики и Домом профсоюзов появились металлические турникеты, перекрывшие доступ к зданиям.

Основное противостояние на выборах происходит между Александром Лукашенко, сохраняющим свой пост в течение 26 лет, и супругой арестованного оппозиционного блогера Светланой Тихановской. Также в бюллетень для голосования внесены имена оппозиционера Андрея Дмитриева, бизнесмена Сергея Череченя и экс-депутата парламента Анны Канопацкой.

Отметим, что утром 9 августа в эфире телеканала «Беларусь 1» глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что на избирательных участках может быть введен пропускной режим. Она объяснила это скоплением людей, которое планирует организовать оппозиция. Подробнее читайте в статье «ФАКТОВ» «Выборы в Беларуси: Тихановская в день голосования не рискнула оставаться в своей квартире».

Фото Радио Свобода

55

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Яна Клочкова

Яну Клочкову обокрали в день рождения (фото)

Украинские медики

"Это страшно и очень опасно": украинские врачи в отчаянии от того, что не справляются с коронавирусом

Анорексия

Страдавшая анорексией 27-летняя украинка довела себя до смерти

В день выборов при въезде в Минск заметили военную технику (фото)

В день выборов при въезде в Минск заметили военную технику (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер