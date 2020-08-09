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Мир

Близкий друг Пескова заговорил о большой вероятности возникновения «Майдана» в Беларуси

18:42 9 августа 2020
Алексей Венедиктов

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, назвавший главу Офиса президента Андрея Ермака российским агентом в окружении Зеленского, считает, что в Беларуси, где сегодня выбирают президента, возможен Майдан.

Об этом он сказал в эфире своей радиостанции.

По словам Венедиктова, он еще летом, когда брал последнее интервью у Лукашенко, почувствовал перемены в Минске.

Журналист отметил, что часть элиты уже не хочет существовать в той повестке, которую диктует бессменный глава Беларуси. При этом главные представители белорусской оппозиции и Цепкало, и Бабарико — это люди из команды Лукашенко. В частности, Цепкало был одним из ближайших советников Лукашенко на первых его выборах.

«Это первое было ощущение, что команда не монолитная и там идут дискуссии, что делать. И вторая была в том, что люди готовы к улице, молодежь в первую очередь. Поэтому сама по себе улица не удивила. Не удивил отход части команды и то, что она выставляет свои кандидатуры на выборах. Но объемы улицы удивили», — сказал Венедиктов.

По словам главреда, его поразило то, что объединенная белорусская оппозиция организовывала митинги в провинции и люди туда приходили, понимая, что это станет известно власти.

«Они прекрасно знали, что они приходят под камеры Комитета государственной безопасности Беларуси или МВД, знали, что их фиксируют. В этом смысле КГБ Беларуси айтишно хорошо развито, чтоб вы не сомневались. И тем не менее, они выходили. Это не Минск. Я не про Минск. Минск не удивил. Удивил вот Гомель, удивили маленькие городки», — уточнил журналист.

«ФАКТЫ» сообщали, чтоб под посольством Беларуси в Киеве собрались огромные очереди желающим проголосовать. Люди высказывают недовольство работой посольства и угрожают брать диппредставительство штурмом.

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