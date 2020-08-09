- 18:42 Близкий друг Пескова заговорил о большой вероятности возникновения «Майдана» в Беларуси
- 18:27 Два футболиста «Динамо» заразились коронавирусом
- 18:07 «Работают» в харьковских супермаркетах: в сети показали видео с наглыми воровками
- 17:57 Гран-при 70-летия: Ферстаппен прервал гегемонию «Мерседеса» в сезоне Формулы-1
- 17:38 В Закарпатье протестующие перекрыли трассу Киев — Чоп: что происходит
- 17:15 У посольства Беларуси в Киеве растет очередь из желающих проголосовать на выборах президента
- 17:02 Готовьте зонтики: синоптик рассказала, какой будет погода 10 августа
- 16:46 Скандально известный продюсер Бардаш женился во второй раз
- 16:21 Катастрофическое наводнение в Греции: жертвами стихии стали пять человек
- 16:20 В ВСУ рассказали о новом летальном случае от COVID-19
- 15:44 В Минске задержали журналистов российского телеканала «Дождь»
- 15:39 Гран-при 70-летия: где смотреть онлайн пятый этап Формулы-1
Близкий друг Пескова заговорил о большой вероятности возникновения «Майдана» в Беларуси
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, назвавший главу Офиса президента Андрея Ермака российским агентом в окружении Зеленского, считает, что в Беларуси, где сегодня выбирают президента, возможен Майдан.
Об этом он сказал в эфире своей радиостанции.
По словам Венедиктова, он еще летом, когда брал последнее интервью у Лукашенко, почувствовал перемены в Минске.
Журналист отметил, что часть элиты уже не хочет существовать в той повестке, которую диктует бессменный глава Беларуси. При этом главные представители белорусской оппозиции и Цепкало, и Бабарико — это люди из команды Лукашенко. В частности, Цепкало был одним из ближайших советников Лукашенко на первых его выборах.
«Это первое было ощущение, что команда не монолитная и там идут дискуссии, что делать. И вторая была в том, что люди готовы к улице, молодежь в первую очередь. Поэтому сама по себе улица не удивила. Не удивил отход части команды и то, что она выставляет свои кандидатуры на выборах. Но объемы улицы удивили», — сказал Венедиктов.
По словам главреда, его поразило то, что объединенная белорусская оппозиция организовывала митинги в провинции и люди туда приходили, понимая, что это станет известно власти.
«Они прекрасно знали, что они приходят под камеры Комитета государственной безопасности Беларуси или МВД, знали, что их фиксируют. В этом смысле КГБ Беларуси айтишно хорошо развито, чтоб вы не сомневались. И тем не менее, они выходили. Это не Минск. Я не про Минск. Минск не удивил. Удивил вот Гомель, удивили маленькие городки», — уточнил журналист.
«ФАКТЫ» сообщали, чтоб под посольством Беларуси в Киеве собрались огромные очереди желающим проголосовать. Люди высказывают недовольство работой посольства и угрожают брать диппредставительство штурмом.
3
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...
Ветер: 3 м/с С
Давление: 748 мм