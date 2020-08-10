Штаб Тихановской заявил о победе на 20 участках, сама кандидат намерена обжаловать результаты выборов

Несмотря на результаты официального экзитпола, штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сообщил о ее победе на 20 участках в Минске в Минском районе.

Об этом передает «Интерфакс».

«В Минске на участке № 51 Октябрьского района за Лукашенко — 394, за Тихановскую — 1226. Участок № 70 Первомайского района — за Лукашенко — 686, за Тихановскую — 1023. Участок № 37 Первомайского района — за Лукашенко — 297, за Тихановскую — 848», — сообщила журналистам представитель штаба Тихановской Ольга Ковалькова.

Еще одна соратница Тихановской — Мария Колесникова — заявила, что штаб кандидата не доверяет данным официального экзитпола и считает их непрозрачными. На самом деле, считают у Тихановской, она опережает конкурентов в три-четыре раза. Об этом пишет sputnik.by.

«Мы будем ждать официальных результатов и обязательно направим жалобу, чтобы отстоять свои права», — заявила Колесникова.

Напомним, после голосования в ряде городов Беларуси начались несанкционированные акции протеста. Во время разгона в Минске силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным официального экзит-пола, Лукашенко получил 79,7% голосов. При этом на втором месте по результатам опросов оказалась Светлана Тихановская, набравшая 6,8% голосов. Явка на выборах президента Беларуси составила почти 80%.

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