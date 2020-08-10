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Мир

В Беларуси начинают бастовать работники заводов

11:56 10 августа 2020
Забастовка на БМЗ в Беларуси

В Беларуси, где после закрытия избирательных участков начались массовые акции протеста, начали забастовку работники Белорусского металлургического завода (БМЗ).

Об этом сообщает в Telegram Nexta Live и публикует фото.

Тем временем в штабе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской заявили, что готовы к «долговременному протесту», однако призывают власти «разрешить конфликт» без насилия. Сама же Тихонавская говорит, что выступает за мирные перемены в стране.

Кстати, о возможных забастовках рабочих в крупных белорусских городах писал и аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, отмечавший, что именно от них, а также от жителей спальных районов, будет зависеть усиление противостояния в стране. «Будет другой баланс. Срок — двое суток. Или да, или нет», — писал Тышкевич.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политический аналитик Валерий Соловей заявлял, что Лукашенко отказался ночью говорить по телефону с Путиным. Тем временем президент РФ уже успел поздравить белорусского коллегу с победой на выборах.

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