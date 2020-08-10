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Культура и искусство

«11 детей из Моршина» и другие: где в Киеве бесплатно посмотреть кино на этой неделе

17:14 10 августа 2020
Кино под открытым небом в парке Шевченко в Киеве

В столичном парке Т. Шевченко продолжают показ лучших украинских фильмов последних лет. Начало сеансов в 21:00. В программе — авторские фильмы, громкие премьеры, кассовые ленты, получившие признание зрителей и призы на кинофестивалях, а также детское и подростковое кино. Как сообщают в горгосадминистрации, все сеансы абсолютно бесплатны.

В период пандемии коронавируса, даже в условиях карантинных ограничений, можно посмотреть киноленты на большом экране. Все сеансы проходят на открытом воздухе, но все же надо помнить о средствах индивидуальной защиты и социальной дистанции.

В рамках «Киновернисажа под открытым небом» на текущей неделе покажут такие ленты:

Понедельник, 10 августа. День независимости короткометражного кино (18+).

  • «Родительский день» (2018, режиссер Мария Пономарева, участница и победитель на фестивалях в Исландии, Франции, Ирландии, Канаде, Украине);
  • «Я» (2019, режиссер Иван Тимченко);
  • «Crabgirl» (2018, режиссер Сергей Пудич, победитель кинофестивалей короткометражных лент «Бардак» в Харькове, обладатель 10 наград международных фестивалей);
  • «Психро» (2019, режиссер Александр Фразе-Фразенко);
  • «Зависимость» (2019, режиссер Валерия Ходос — лауреат кинофестиваля «Бруківка» в Каменец-Подольском);
  • «Хайп» (2019, режиссер Виктор Буток, победитель кинофестиваля «Кібербруківка» и «Бардак»).

Представленные фильмы сняты без госфинансирования.

Вторник, 11 августа

  • «Новый год летом» (сборник отечественных короткометражек, действие которых происходит во время новогодних праздников);
  • «Новый год в семейном кругу» (2018, режиссер Максим Наконечный);
  • «Качели» (2018, режиссер Валерия Сочивец);
  • «Рождественские истории» (2019, режиссеры Валерия Сочивец, Филипп Сотниченко);
  • «Ночной скорый» (2019, режиссер Марина Артеменко и Оксана Артеменко).

Среда, 12 августа. День детского кино

  • «11 детей из Моршина» (2019, режиссер Аркадий Непиталюк).

Четверг, 13 августа. День фильмов «СУК\CUC» («Современное украинское кино»)

  • «Киевская история» (2017, режиссер Михаил Маслобойщиков);
  • «Мария» (2017, режиссер Новруз Хикмет);
  • «Технический перерыв» (2017, режиссер Филипп Сотниченко).

Пятница, 14 августа

  • Сборник короткометражек «MyStreetFilmsUkraine» от фестиваля кино и урбанистики «86».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что посмотреть в кинотеатрах с 13 августа.

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