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«11 детей из Моршина» и другие: где в Киеве бесплатно посмотреть кино на этой неделе
В столичном парке Т. Шевченко продолжают показ лучших украинских фильмов последних лет. Начало сеансов в 21:00. В программе — авторские фильмы, громкие премьеры, кассовые ленты, получившие признание зрителей и призы на кинофестивалях, а также детское и подростковое кино. Как сообщают в горгосадминистрации, все сеансы абсолютно бесплатны.
В период пандемии коронавируса, даже в условиях карантинных ограничений, можно посмотреть киноленты на большом экране. Все сеансы проходят на открытом воздухе, но все же надо помнить о средствах индивидуальной защиты и социальной дистанции.
В рамках «Киновернисажа под открытым небом» на текущей неделе покажут такие ленты:
Понедельник, 10 августа. День независимости короткометражного кино (18+).
- «Родительский день» (2018, режиссер Мария Пономарева, участница и победитель на фестивалях в Исландии, Франции, Ирландии, Канаде, Украине);
- «Я» (2019, режиссер Иван Тимченко);
- «Crabgirl» (2018, режиссер Сергей Пудич, победитель кинофестивалей короткометражных лент «Бардак» в Харькове, обладатель 10 наград международных фестивалей);
- «Психро» (2019, режиссер Александр Фразе-Фразенко);
- «Зависимость» (2019, режиссер Валерия Ходос — лауреат кинофестиваля «Бруківка» в Каменец-Подольском);
- «Хайп» (2019, режиссер Виктор Буток, победитель кинофестиваля «Кібербруківка» и «Бардак»).
Представленные фильмы сняты без госфинансирования.
Вторник, 11 августа
- «Новый год летом» (сборник отечественных короткометражек, действие которых происходит во время новогодних праздников);
- «Новый год в семейном кругу» (2018, режиссер Максим Наконечный);
- «Качели» (2018, режиссер Валерия Сочивец);
- «Рождественские истории» (2019, режиссеры Валерия Сочивец, Филипп Сотниченко);
- «Ночной скорый» (2019, режиссер Марина Артеменко и Оксана Артеменко).
Среда, 12 августа. День детского кино
- «11 детей из Моршина» (2019, режиссер Аркадий Непиталюк).
Четверг, 13 августа. День фильмов «СУК\CUC» («Современное украинское кино»)
- «Киевская история» (2017, режиссер Михаил Маслобойщиков);
- «Мария» (2017, режиссер Новруз Хикмет);
- «Технический перерыв» (2017, режиссер Филипп Сотниченко).
Пятница, 14 августа
- Сборник короткометражек «MyStreetFilmsUkraine» от фестиваля кино и урбанистики «86».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что посмотреть в кинотеатрах с 13 августа.40
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