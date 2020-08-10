«11 детей из Моршина» и другие: где в Киеве бесплатно посмотреть кино на этой неделе

В столичном парке Т. Шевченко продолжают показ лучших украинских фильмов последних лет. Начало сеансов в 21:00. В программе — авторские фильмы, громкие премьеры, кассовые ленты, получившие признание зрителей и призы на кинофестивалях, а также детское и подростковое кино. Как сообщают в горгосадминистрации, все сеансы абсолютно бесплатны.

В период пандемии коронавируса, даже в условиях карантинных ограничений, можно посмотреть киноленты на большом экране. Все сеансы проходят на открытом воздухе, но все же надо помнить о средствах индивидуальной защиты и социальной дистанции.

В рамках «Киновернисажа под открытым небом» на текущей неделе покажут такие ленты:

Понедельник, 10 августа. День независимости короткометражного кино (18+).

«Родительский день» (2018, режиссер Мария Пономарева, участница и победитель на фестивалях в Исландии, Франции, Ирландии, Канаде, Украине);

«Я» (2019, режиссер Иван Тимченко);

«Crabgirl» (2018, режиссер Сергей Пудич, победитель кинофестивалей короткометражных лент «Бардак» в Харькове, обладатель 10 наград международных фестивалей);

«Психро» (2019, режиссер Александр Фразе-Фразенко);

«Зависимость» (2019, режиссер Валерия Ходос — лауреат кинофестиваля «Бруківка» в Каменец-Подольском);

«Хайп» (2019, режиссер Виктор Буток, победитель кинофестиваля «Кібербруківка» и «Бардак»).

Представленные фильмы сняты без госфинансирования.

Вторник, 11 августа

«Новый год летом» (сборник отечественных короткометражек, действие которых происходит во время новогодних праздников);

«Новый год в семейном кругу» (2018, режиссер Максим Наконечный);

«Качели» (2018, режиссер Валерия Сочивец);

«Рождественские истории» (2019, режиссеры Валерия Сочивец, Филипп Сотниченко);

«Ночной скорый» (2019, режиссер Марина Артеменко и Оксана Артеменко).

Среда, 12 августа. День детского кино

«11 детей из Моршина» (2019, режиссер Аркадий Непиталюк).

Четверг, 13 августа. День фильмов «СУК\CUC» («Современное украинское кино»)

«Киевская история» (2017, режиссер Михаил Маслобойщиков);

«Мария» (2017, режиссер Новруз Хикмет);

«Технический перерыв» (2017, режиссер Филипп Сотниченко).

Пятница, 14 августа

Сборник короткометражек «MyStreetFilmsUkraine» от фестиваля кино и урбанистики «86».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что посмотреть в кинотеатрах с 13 августа.

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