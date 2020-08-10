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Протесты в Беларуси: правоохранители подтвердили задержания людей на акциях
В МВД Беларуси подтвердили массовые задержания протестующих, которые вышли на улицы после оглашения результатов выборов президента. В то же время, в полицейском ведомстве отрицают информацию о применении резиновых пуль и водометов, а также не называют количество задержанных.
Об этом передает «БелТа».
Белорусская милиция полностью контролирует ситуацию в Минске и областях, где вспыхнули массовые протесты.
Между тем, белорусские СМИ сообщают, что в Минске и ряде городов продолжаются стычки с милицией.
В Минске ситуация самая горячая, там силовики, по данным местных телеграммм-каналов, применяют для разгона протестующих водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Вместе с правоохранителями под утром «воодушевилась» и Центральная избирательная комиссия страны, предстаители которой заявили, что по состоянию на 20:00 воскресенья на выборах президента проголосовали 84,05% избирателей. Это итоговая явка.
Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».
В частности, в Минске явка составила 66,1%, а в самой Минской области — 84,53%. Кроме того, в Витебской области явка составила 82,73%, в Гомельской — 89,81%, в Гродненской — 88,81%, а в Могилевской и Брестской — 90,44% и 91,97% соответственно.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что массовые акции протесты охватили Беларусь после завершения выборов президента; по предварительным данным ЦИК, победу на выборах снова приобретает действующий президент Александр Лукашенко. По данным официального экзит-пола, Лукашенко получил 79,7% голосов. При этом на втором месте по результатам опросов оказалась Светлана Тихановская, набравшая 6,8% голосов. В то же время протестанты считают, что результаты выборов не отражают реальную ситуацию в стране и явно подтасованы.12
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