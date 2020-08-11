«Не можем смотреть на это сквозь пальцы»: в Европе отреагировали на события в Беларуси

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) остро отреагировали на последние события в Беларуси, призвав стороны столкновений к соблюдению прав человека к диалогу.

Об этом говорится в заявлении на странице организации в Twitter.

В ОБСЕ потребовали от властей страны честно и подробно сообщить о результатах выборов на всех участках, а также воздержаться от насилия.

Также в организации сообщили, что остаются на стороне гражданского общества и всех, кто защищает права человека.

В свою очередь, в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвали власти Беларуси к максимальной сдержанности и неукоснительному соблюдению основных прав и свобод человека.

От имени ассамблеи выступил ее президент Рик Дамс. Он особенно приветствовал отвагу белорусских женщин, которые принимали активное участие в выборах президента страны. Он пообещал, что ПАСЕ будет внимательно следить за ситуацией в Беларуси.

Не оставили без внимания происходящее в Беларуси и соседи этой страны. В интервью порталу delfi.lt. президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация в Беларуси «даже издали не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы».

«Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч людей, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы», — заявил По его словам,

«Динамика такова, что нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси», — подчеркнул литовский лидер. При этом он напрямую связал перспективы будущего сотрудничества между двумя странами с соблюдением прав человека в Беларуси.

«Если страна, прежде всего, не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в Конституции, то как можно ожидать, что эта страна может уважать своих зарубежных партнеров», — отметил Гитанас Науседа.

Ранее президент Литвы уже заявлял, что сотрудничество с Беларусью возможно при условии освобождения «политических».

Напомним, 10 августа, протесты в Беларуси возобновились; силовики пытаются разогнать акции протеста, но люди продолжают выходить на улицы городов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что страны Люблинского треугольника (Украина, Литва и Польша) сделали совместное заявление о протестах в Беларуси; министры иностранных дел стран осудили насилие и призвали к диалогу, предложив сторонам конфликта свою помощь в поиске точек соприкосновения интересов.

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