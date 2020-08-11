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ДТП с Ефремовым: стало известно, сколько денег хочет отсудить у актера сын погибшего Захарова

14:29 11 августа 2020
Михаил Ефремов

Старший сын Сергея Захарова, который погиб в дорожно-транспортном происшествии с участием актера Михаила Ефремова, выдвинул претензии на 6,5 млн рублей.

Как сообщает Telegram-канал «Подъем», сумму, которую хочет отсудить у Михаила Ефремова Виталий Захаров, сын погибшего в ДТП, озвучил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Виталий Захаров уже подал соответствующий иск к Михаилу Ефремову. Пока не раскрываются исковые суммы остальных потерпевших: жены, брата и второго сына погибшего.

Ранее сообщалось, что адвокат потерпевших Александр Добровинский подъехал на одно из заседаний суда на электросамокате, будучи при этом в стильном костюме и штиблетах, в то время, как Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, отличился тем, что опаздывает на заседания.

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