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Стиль жизни

Минимум калорий: уникальный рецепт именинного пирога

18:13 12 августа 2020
Григорий Герман

Популярный телеведущий и кулинарный эксперт Григорий Герман отметил свое 45-летие. Правда, сам день рождения Григорий встретил в командировке, отправившись вместе с командой родного проекта «Ранок з Україною» в Херсон. Зато на следующий день он успел вернуться в Киев на праздничную вечеринку, которую организовала его супруга.

— Ира и сыновья первыми поздравили меня сразу после полуночи, — рассказал «ФАКТАМ» ведущий канала «Украина». — Но поскольку вечером, в день рождения, мы не могли собраться за семейным столом, Ира предложила организовать мне две вечеринки — одну в кругу семьи, вторую — мальчишник. Единственное, о чем я попросил, чтобы она приготовила мой любимый торт с клубникой и творожной начинкой в двух экземплярах. Я всегда его делаю на свой день рождения — он невероятно легкий, с минимумом калорий и съедается буквально за пару минут!

Именинный полезный пирог

Ингредиенты для коржа:

яичные белки — 2 шт.

яйцо — 1 шт.

овсяные хлопья — 70 г

молоко 0,5% - 2 ст. ложки

разрыхлитель — 1 ч. ложка

Ингредиенты для начинки:

творог обезжиренный — 250 грамм

йогурт 1,5% - 250 мл

мед — 1 ст. ложка

желатин — 30 г

клубника — 150 г

сок лимона — 1 ст. ложка

листья мяты

Приготовление:

Овсяные хлопья смолоть на блендере в муку. Затем взбить все составляющие теста. В результате должна получиться жидкая масса.

На пергамент для выпечки выложить массу для коржа. Отправить в заранее разогретую до температуры 180 градусов духовку. Следить, пока корж не подрумянится.

Приготовить творожный слой. Замочить желатин, как указано в инструкции. Разрезать пополам клубнику и смешать с оставшимися ингредиентами. В массу влить желатин.

На остывший корж выложить приготовленную начинку и отправить торт в холодильник на два часа. Украсить листиками мяты.

Ранее рецептом еще одного легкого десерта — ягодного суфле — с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

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