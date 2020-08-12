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Гитарная вечеринка у костра и выставка цветов: куда сходить в Киеве в выходные
Ежедневно в парке имени Тараса Шевченко работает кинотеатр под открытым небом. В программе: 13 августа — «Поза зоною» (реж. Н. Романченко), «Київська історія» (реж. М. Маслобойщиков), «Марія» (реж. Н. Хикмет), «Технічна перерва» (реж. Ф. Сотниченко); 14 августа — сборник короткометражных фильмов «MyStreetFilmsUkraine».
Начало в 21:00.
Вход свободный.
***
13, 20 и 27 августа в экстрим-парке X-Park пройдет гитарная вечеринка у костра.
Начало в 20:00.
Адрес: парк Дружбы Народов, Xpark, затока Юрьевская, 72.
Вход свободный.
***
С 14 августа по 13 сентября на Певческом поле можно посетить выставку цветов «Мульт-ленд», где будут представлены композиции в виде Белоснежки и семи гномов, Аладдина, Жасмин, Джина, Шрека, Рапунцель. На территории работают фотозоны и мастер-классы.
Цена: 25—100 грн.
Адрес: ул. Лаврская, 33 (метро «Арсенальная»).
***
15 августа в 11:00 ВДНХ приглашает на благотворительный семейно-развлекательный фестиваль Kyiv Zoo Fest. В программе: животные, которые ищут дом; детская анимация; музыка и конкурсы; лекции. Все вырученные средства пойдут на помощь животным.
Адрес: проспект Академика Глушкова, 1.
Вход свободный.
***
С 12 по 23 августа в Музее истории Киева проходит выставка «Следы», где представлены работы Виктора и Наталии Проданчук, Ирины Федоренко. В живописи и скульптуре художники воплотили образы всемирно известных людей.
Цена: от 30 грн.
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С 14 по 16 августа в этом музее будет работать маркет винтажа и антиквариата «Киевская старина».
Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.
Вход свободный.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что до 30 августа в Киеве в выставочных залах памятника архитектуры XVIII века «Брама Заборовского» проходит выставка произведений известного украинского художника Георгия Якутовича.
А осенью в Киеве откроют Музей науки, где представят более 120 интерактивных экспонатов и инсталляций.38
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