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Стартовал масштабный онлайн-кинофестиваль: что и где можно посмотреть
Один из самых масштабных кинофестивалей «Открытая ночь — дубль 23» открылся в столице и продлится до 16 августа. Специалисты рассматривают это событие как важнейшее в культурной жизни города, так как поддержка отечественного кино — один из приоритетов.
В 2020-м фестиваль уже готовится к своему 25-летию и начинает вспоминать самые интересные страницы своей истории. Ретроспектива «Первые шаги» представляет ранние фильмы знаковых украинских режиссеров, которые начинали творческий путь на «Открытой ночи».
Зрители смогут увидеть, что снимала Марина Врода еще до победы в Каннах, как Степан Коваль создал мультфильм, изменивший европейскую анимацию. Как Павел Остриков рассказывал комедийную историю несколькими кадрами, а Роман Бондарчук экспериментировал с полиэкранами, Тарас Томенко осмысливал по-новому проблему жизни и смерти, а Тарас Ткаченко готовил остроумное детское кино
В программе, которую можно изучить по ссылке, — дебютные и студенческие работы нынешних и будущих корифеев украинского кино. Несмотря на полное отсутствие съемок во время жесткого карантина весной, на фестивале представлены 94 ленты.
В рамках внеконкурсной программы, например, показывают фильм «Анна» (Израиль — Украина — Великобритания). Мировая премьера киноленты состоялась в мае 2019-го на 72-м Каннском международном кинофестивале. Фильм об одинокой матери, проживающей в небольшом городке на охваченном войной востоке Украины. Женщина работает на мясокомбинате, обитает в старой квартире и мечтает о лучшей жизни для себя и 16-летней дочери.
Желающие могут посмотреть киноленты на сайте фестиваля, где регистрация и просмотры бесплатные. Проголосовать за понравившийся фильм можно до 16:00 14 августа.
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— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!
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