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Устранить или списать: в Москве рассказали о сценариях Кремля для Лукашенко
Протесты, охватившие Беларусь сразу после президентских выборов, заставляют российскую власть оперативно искать разрешение белорусского кризиса, чтобы страна не ушла из-под власти Кремля.
Об этом в Facebook пишет российский политолог Валерий Соловей.
По его словам, в случае нарастания протестов, которые не удается подавить Лукашенко, Кремль не исключает устранение главы Беларуси. А на его место найти удобного для Москвы силовика.
Второй вариант — это сделать ставку на Тихановскую и провести пророссийского кандидата на досрочных выборах.
Напомним, аналитик «Украинского института будущего» Игар Тышкевич рассказал, кто и как может реально разрушить режим Лукашенко.586
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