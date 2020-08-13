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Мир

Устранить или списать: в Москве рассказали о сценариях Кремля для Лукашенко

14:47 13 августа 2020
Лукашенко и Путин

Протесты, охватившие Беларусь сразу после президентских выборов, заставляют российскую власть оперативно искать разрешение белорусского кризиса, чтобы страна не ушла из-под власти Кремля.

Об этом в Facebook пишет российский политолог Валерий Соловей.

По его словам, в случае нарастания протестов, которые не удается подавить Лукашенко, Кремль не исключает устранение главы Беларуси. А на его место найти удобного для Москвы силовика.

Второй вариант — это сделать ставку на Тихановскую и провести пророссийского кандидата на досрочных выборах.

Напомним, аналитик «Украинского института будущего» Игар Тышкевич рассказал, кто и как может реально разрушить режим Лукашенко.

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