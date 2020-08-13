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Эксперт рассказал, кто и как может реально разрушить режим Лукашенко
Протесты на улицах Беларуси вряд ли смогут разрушить действующий режим в стране. Власть президента Лукашенко может закончится по инициативе его ближайшего окружения, которое обладает реальной властью, каждый по своему направлению. Так считает аналитик «Украинского института будущего» Игар Тышкевич.
По его мнению, именно в пуле Лукашенко происходят любопытные события. Когда власть в стране сильна, каждый из приближенных диктатора дополняют друг друга и помогают удерживать эту власть. Если система зашатается, каждый начинает играть, в том числе, и свою игру.
«Когда (если) система будет валиться, именно эти группы будут как помогать „упасть лишней стенке“ так и сооружать новые межкомнатные перегородки», — пишет Тышкевич.
По его словам, «героем сегодня может стать любой чиновник в нужный момент помахавший белой ленточкой».
Если улица поддержит этого чиновника или силовика, то «как герой и субъект он будет формировать новую конфигурацию власти».
Такими людьми, по мнению Тышкевича, могут быть силовики, ушедшие ранее в бизнес, чиновники, энергетики, финансисты и 7−8 бизнесменов из первой двадцатки рейтинга.
Кроме того, Тышкевич считает старших детей Лукашенко наиболее вероятными новыми «героями».
«На что смотреть? силовики, упорхнувшие в бизнес в 2018−20 чиновники, энергетики, финансисты и 7−8 бизнесменов из ТОП-20 рейтинга Ежедневника. НУ и естественно, за Виктором Алексадровичем и Дмитрием Александровичем. Причем за последним интереснее», — уточняет Тышкевич.
Напомним, Виктор Александрович Лукашенко — старший сын главы Беларуси, ему 45 лет. Он помощник президента по национальной безопасности, член Совета Безопасности Беларуси.
Дмитрий Александрович Лукашенко — средний сын президента, ему 40 лет. Занимает пост председателя центрального совета белорусского республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб», также является членом НОК Беларуси.
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