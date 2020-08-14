В разгар протестов в Беларуси, которые с особой жестокостью разгоняли силовики, а потом издевались над задержанными, кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян вспомнила о «вежливых людях» — так одно время называли российских военнослужащих без опознавательных знаков захватывавших украинский Крым.

«А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют», — написала Симоньян в своем микроблоге и нарвалась на жесткий ответ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Симоньян получила жесткий отпор после того, как в соцсетях заявила, что неплохо было бы «Одессу вернуть».

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