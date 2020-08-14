- 14:11 «Мечта умершего отца»: Хабиб хочет боя с легендой UFC
- 14:09 Оккупанты используют перемирие на Донбассе для обустройства новых позиций
- 14:03 Трамп всегда восторгался Путиным и хотел войти в его преступный круг, — бывший личный адвокат президента США
- 14:01 В Беларуси нашли «украинский след» в акциях против Лукашенко
- 13:49 Хорватия решила не смягчать правила въезда украинцев
- 13:46 Mazda на скорости влетела в кофейню в Киеве: момент происшествия попал на видео
- 13:23 Пропагандистка Симоньян нарвалась на жесткую критику из-за призыва отправить в Беларусь «зеленых человечков»
- 13:12 В Киеве ужесточат карантин: что окажется под запретом
- 12:54 Антициклон Emil: синоптик рассказала о погоде в Украине на выходных
- 12:51 Самолет ВВС Беларуси отправился с тайным грузом на военную базу в России
- 12:48 «Барселона» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 12:39 Mazda влетела в кофейню на остановке: первые детали и видео жуткого ДТП в Киеве
Пропагандистка Симоньян нарвалась на жесткую критику из-за призыва отправить в Беларусь «зеленых человечков»
В разгар протестов в Беларуси, которые с особой жестокостью разгоняли силовики, а потом издевались над задержанными, кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян вспомнила о «вежливых людях» — так одно время называли российских военнослужащих без опознавательных знаков захватывавших украинский Крым.
«А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют», — написала Симоньян в своем микроблоге и нарвалась на жесткий ответ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Симоньян получила жесткий отпор после того, как в соцсетях заявила, что неплохо было бы «Одессу вернуть».412
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...
Ветер: 3 м/с С
Давление: 749 мм