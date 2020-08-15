У Тихановской рассказали, когда она вернется в Беларусь

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которую оппозиция называет победителем выборов, готова вернуться на родину, однако это произойдет только после того, когда не будет угрозы для ее семьи.

«Мы планируем вернуться, мы очень этого хотим, и чем быстрее это произойдет, тем лучше», — заявила DW глава штаба Тихановской Мария Мороз, которая вместе со Светланой выехала в Литву.

Свой отъезд она назвала неожиданным и незапланированным, и сообщила, что до 25 августа они будут оставаться на карантине в одной квартире.

«Условия примерно такие же, как в Минске. Обычная квартира, есть крыша над головой и питание», — рассказала Мороз, отметив, что она чувствует себя хорошо, а Тихановская находится в подавленном состоянии. Тем не менее она работает над проектом по созданию Координационного совета для обеспечения трансфера власти в Беларуси.

В совет, по замыслу Тихановской, должны войти представители трудовых коллективов, партий, профсоюзов и организаций гражданского общества. В переходный период, по словам Мороз, этот временный совет должен обеспечивать нормальную жизнедеятельность государства.

Тем временем в Минске и по всей Беларуси продолжаются масштабные акции протеста, а их жестокое подавление находит оправдание действующего президента Александра Лукашенко.

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