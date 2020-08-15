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Похоже на инсульт: киевлянка рассказала о тяжелых осложнениях COVID-19
Переболевшая коронавирусом в марте 32-летняя киевлянка Александра до сих пор страдает от последствий заболевания. COVID-19 дал осложнения на нервную систему — она не может управлять автомобилем, начала терять кратковременную память и даже ориентацию в пространстве. Напомним, в Минздраве не исключают, что от COVID-19 в Украине погибнет около 4 тысяч человек.
В интервью ТСН она рассказала, что болезнь началась с пневмонии, дошло до госпитализации.
«Меня госпитализировали. Сделали ПЦР-тест и через три дня результат оказался положительным. Мне ставили по 5−6 капельниц в день, давали таблетки, делали уколы, а также я дышала через небулайзер. На третий день у меня поднялась температура до 37,7°С, медики ее сбивали. Эти скачки температуры продолжались два дня. Между тем, все время врачи следили за насыщенностю крови кислородом, также мне давали препараты для отхаркивания, ведь я совсем не кашляла, а нужно было, чтобы жидкость выходила. Также, кроме затруднения дыхания, у меня появилась боль в груди», — описала она течение заболевания.
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Муж и дочери Александры оставались на самоизоляции. Старшую 3-летнюю дочь немного лихорадило, появилась сыпь, а у младшей 2-летней дочери никаких симптомов не было. Педиатр порекомендовала им отсидеться дома, при этом заявила, что необходимости делать тесты нет.
Основные испытания для киевлянки начались уже после выписки из больницы — ее захватила сильная усталость, невролог поставил диагноз — энцефалопатия, которая стала последствием коронавируса. После начала назначенного лечения появились симптомы, схожие с инсультом, а затем возник невроз, справиться с котором теперь помогает психолог.
Параллельно возобновились все предыдущие хронические заболевания, которые были подлечены, их приходится лечить снова.
В комментарии журналистам кандидат медицинских наук, врач-невролог инфекционного отделения Волынской областной инфекционной больницы Наталья Бобрик отметила, что подобные осложнения при COVID-19 вполне возможны.
«Такое возможно, потому что короноварис — это новый вирус, и мы не знаем, какие отдаленные последствия еще будут. Сейчас мы имеем дело с острыми случаями, с тем, как вирус ведет себя в таком периоде, а как дальше будут чувствовать себя люди, переболевшие коронавирусной инфекции, мы не знаем. Нам пока неизвестно, какие механизмы в организме вирус может запустить. Известно, что он влияет не только на легкие, но имеет и много различных осложнений со стороны других органов», — сказала она.
Напомним, ранее стало известно, сколько стоит лечение коронавирусного заболевания в Украине.85
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
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