Версия МВД не подтверждается: появилось видео гибели протестующего Тарайковского в Минске

В сети появилось видео с моментом гибели Александра Тарайковского, с которым сегодня попрощались в Минске.

На ролике видно, как Тарайковский на Пушкинской площади в Минске идет к силовикам. У него ничего нет в руках. Он ничего не бросает в их сторону. Затем звучит выстрел и через несколько секунд мужчина падает.

Тарайковского застрелил с близкого расстояния спецназ, бойцы которого прекрасно видели, что мужчина безоружен.

Между тем, в МВД Беларуси озвучили совершенно иную версию. По информации силовиков, один из протестующих попытался бросить в полицию неопознанное взрывное устройство. Оно взорвалось у него в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Напомним, погибшему Александру Тарайковскому было 34 года, у него остались жена и 3-летняя дочь.

15 августа в Минске у метро «Пушкинская» прошла акция памяти погибшего Тарайковского. В ней участвовали несколько тысяч человек. Люди стояли с бело-красно-белыми флагами, цветами и плакатами с призывом не допускать насилие.

403

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter