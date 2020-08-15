- 20:59 В курортном Бердянске образовался «остров» из медуз: впечатляющее видео
- 20:53 Гран-при Испании: онлайн-видеотрансляция шестого этапа Формулы-1
- 20:18 Лукашенко намекнул на возможное применение войск Путина на территории Беларуси
- 20:03 Криштиану Роналду погрузился без акваланга на глубину 14 метров
- 19:57 Версия МВД не подтверждается: появилось видео гибели протестующего Тарайковского в Минске
- 19:18 Освобожденные из минского СИЗО украинские волонтеры вернулись в Украину
- 19:06 США передали Украине средства защиты от COVID-19 на четверть миллиона долларов
- 18:49 «Динамо» забило пять мячей новичку первой лиги
- 18:45 Россия объявила в розыск создателя Telegram-канала NEXTA
- 18:18 Новые выборы в Беларуси и подписание договора о Союзном государстве: в Москве рассказали, о чем договорились Лукашенко и Путин
- 18:02 «Интер» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча ½ финала Лиги Европы
- 17:56 На трассе вблизи Одессы образовалась большая пробка: схема объезда
Версия МВД не подтверждается: появилось видео гибели протестующего Тарайковского в Минске
В сети появилось видео с моментом гибели Александра Тарайковского, с которым сегодня попрощались в Минске.
На ролике видно, как Тарайковский на Пушкинской площади в Минске идет к силовикам. У него ничего нет в руках. Он ничего не бросает в их сторону. Затем звучит выстрел и через несколько секунд мужчина падает.
Тарайковского застрелил с близкого расстояния спецназ, бойцы которого прекрасно видели, что мужчина безоружен.
Между тем, в МВД Беларуси озвучили совершенно иную версию. По информации силовиков, один из протестующих попытался бросить в полицию неопознанное взрывное устройство. Оно взорвалось у него в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Напомним, погибшему Александру Тарайковскому было 34 года, у него остались жена и 3-летняя дочь.
15 августа в Минске у метро «Пушкинская» прошла акция памяти погибшего Тарайковского. В ней участвовали несколько тысяч человек. Люди стояли с бело-красно-белыми флагами, цветами и плакатами с призывом не допускать насилие.403
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Новые выборы в Беларуси и подписание договора о Союзном государстве: в Москве рассказали, о чем договорились Лукашенко и Путин
«Для выращивания картошки по новому методу не нужно копать землю»: супруги из Киева стали успешными фермерами
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!
Ветер: 1 м/с С
Давление: 749 мм