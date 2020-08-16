Лукашенко прибыл на Площадь Независимости в Минске, где пройдет митинг в его поддержку

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в центр Минска, где должен состоятся митинг в его поддержку. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала NEXTA Live.

«Сообщают, что Лукашенко прибыл на площадь Независимости. Кажется, он лично будет уговаривать людей не отворачиваться от него», — говорится в сообщении канала.

Также сообщается, что бюджетникам, едущим на митинг в поддержку действующего президента Беларуси, раздают майки с надписью «Мы едины» на белорусском языке.

Как писали «ФАКТЫ», после оглашения предварительных результатов президентских выборов, десятки тысяч белорусов вышли на акции протеста против фальсификации итогов их волеизъявления. Люди просто не поверили официальным результатам. Они знали, что очень многие голосовали за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, которая, согласно официальным результатам, проиграла президентские выборы.

Также стало известно, что окружение президента Беларуси Александра Лукашенко уже ведет переговоры с российскими политиками о возможном бегстве в Россию в случае, если протесты в стране приведут к свержению власти.

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