Комик Галыгин поддержал протестующих в Беларуси (видео)

Известный белорусский и российский актер, участник Comedy Club Вадим Галыгин записал видеообращение, в котором обратился к белорусским силовикам с просьбой остановить насилие на улицах Беларуси.

«Пожалуйста, остановите кровопролитие, прекратите насилие над собственным народом! Предлагаю создать Общественный комитет который бы от народа вел переговоры с представителями власти с представитеми силовых структур для решения этих вопросов», — заявил он в обращении.

По словам Галыгина, сегодня в Беларуси нет ни правых, ни левых, ни пророссийских, ни прозападных, а есть единый народ Беларуси.

«Есть один единый народ, который требует восстановить справедливость и остановить кровопролитие», — сказал он.

Отметим, что Галыгин родился и вырос в Минской области Беларуси.

Как писали «ФАКТЫ», в Беларуси продолжаются масштабные протесты, начавшиеся неделю назад. Окружение президента Беларуси Александра Лукашенко уже ведет переговоры с российскими политиками о возможном бегстве в Россию в случае, если протесты в стране приведут к свержению власти.

Протесты начались после оглашения предварительных результатов президентских выборов. Тогда десятки тысяч белорусов вышли на акции протеста против фальсификации итогов их волеизъявления. Люди не поверили официальным результатам. Они знали, что очень многие голосовали за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, которая, согласно официальным результатам, проиграла президентские выборы.

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