"Хуже CNN": Трамп раскритиковал "любимый" телеканал

Переживший недавно потерю близкого человека президент США Дональд Трамп, похоже, может столкнуться с еще одной утратой — ему перестал нравиться телеканал Fox News, который многие американцы подозревают в излишней симпатии к Белому дому.

О своем разочаровании американский лидер написал в Twitter.

«Fox News стало невозможно смотреть днем по выходным. Он хуже, чем распространяющий ложную информацию CNN. Я настоятельно рекомендую переключиться на One America News Network. Они делают действительно „честную и сбалансированную“ работу», — написал Трамп.

Как известно, Fox News, принадлежащий американо-австралийскому бизнесмену Руперту Мёрдоку, пользуется расположением в Белом доме. Сам Трамп поддерживает приятельские отношения с некоторыми ведущими канала.

Однако, начиная с декабря 2019 года, президент США многократно негативно отзывался о телекомпании, критикуя как конкретные передачи и сюжеты, так и общую риторику Fox News.

Поэтому сторонники Трампа начинают испытывать тревогу: в преддверии назначенных на ноябрь президентских выборов он может потерять единственный относящийся к нему лояльно крупный телеканал.

Ведь такие информационные «гиганты», как CNN, NBC, ABC давно отвернулись от него после обвинений в том, что они якобы публикуют заведомо ложную информацию. Кроме того, журналистов, работающих на этих телеканалах, глава Белого дома называл «врагами народа».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще один удар по имиджу Трампа может нанести его бывший личный адвокат Майкл Коэн, мемуары которого под названием Disloyal поступят в продажу в США в середине сентября, за полтора месяца до президентских выборов.

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