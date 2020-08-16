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Умер младший брат Трампа

8:26 16 августа 2020
Трампы

Президент США Дональд Трамп, у которого сейчас непростая предвыборная кампания, в субботу, 15 августа, потерял младшего брата Роберта, с которым был очень дружен.

О причине смерти на данный момент не сообщается. По сведениям телеканала CNN и издания The New York Times, Роберт Трамп несколько месяцев был болен, лечился в больнице Нью-Йорка.

«Он был мне не просто братом, он был моим лучшим другом». Память о нем будет вечно жить в моем сердце", — цитирует главу Белого дома DW.

Роберт Трамп был одним из управляющих основной компании своего старшего брата The Trump Organization. Через суд он безуспешно пытался воспрепятствовать публикации книги племянницы Мэри о президенте Дональде Трампе, которая называется «Слишком много и всегда мало: как моя семья породила самого опасного в мире человека».

Напомним, 8 августа в Одессе умер известный украинский оперный тенор, народный артист Украины Анатолий Дуда.

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