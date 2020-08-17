Тихановская вскоре объявит себя победительницей выборов, — штаб

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, намеревающаяся вернуться домой после устранения угрозы для ее семьи, приняла решение объявить себя победительницей президентских выборов.

Об этом заявила ее пресс-секретарь Анна Красулина, передает польское издание Rzeczpospolita.

«Соответствующее заявление сейчас готовится», — сказала Красулина.

При этом в штабе кандидата ожидают, что страны Запада признают ее победу на президентских выборах.

Ранее Тихановская, которая находится сейчас в Литве, инициировала создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.

Также в штабе говорят, что с надеждой смотрят на мирные акции на улицах городов Беларуси, отмечая, что ужасы жестокого разгона силовиками участников протестов «никогда не должны повториться».

Напомним, по окончательным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, его основной оппонент Светлана Тихановская — 10,1%. В то же время сама кандидат заявила, что по округам, где велся честный подсчет, за нее проголосовало как минимум 60 процентов избирателей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в украинском МИД заявили, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе.

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