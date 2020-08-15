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Результаты не вызывают доверие: МИД Украины дал оценку выборам в Беларуси
В МИД Украины заявили, что официально объявленные результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия у белорусского общества. Киев обеспокоен фактами неоправданной жестокости силовиков в отношении людей, участвующих в акциях протеста.
«Мы призываем руководство Беларуси предотвратить дальнейшее политическое преследование своих оппонентов и тех белорусских граждан, которые вышли на улицы, чтобы продемонстрировать свою позицию, и тщательно расследовать все факты применения силы против мирных демонстрантов», — говорится в сообщении.
Украинские дипломаты пишут, что Украина разделяет позицию Евросоюза по выборам в Беларуси и готова помочь Минску выйти из кризиса с соблюдением основных прав и свобод граждан.
Между тем, Александр Лукашенко заявил, что может обратится к России за помощью в подавлении протестных акций в стране. А Кремль окажет военную помощь при первом же запросе.
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