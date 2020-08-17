27.22 / 27.45 31.97 / 32.45
Киев: +28
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Депутаты Европарламента объявили Лукашенко персоной нон грата в ЕС

15:30 17 августа 2020
Александр Лукашенко

Лидеры основных политических групп в Европарламенте выступили с заявлением о непризнании итогов президентских выборов в Беларуси, назвав процесс волеизъявления недемократическим и несвободным. Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что Евросоюз солидарен с народом Беларуси.

«Предварительные выборы не были ни свободными, ни честными, и достоверные отчеты указывают на победу Тихановской. Поэтому мы не признаем Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в ЕС», — говорится в заявлении, которое цитирует корреспондент Радио Свобода Рихард Йозовяк в Twitter.

Ранее на экстренном саммите министров иностранных дел 27 стран Евросоюза было принято «политическое решение» ввести новые санкции в отношении официальных лиц Беларуси, которых считают ответственными за применение насилия и нарушения прав человека во время подавления акций протеста, после чего о непризнании результатов выборов заявили в Великобритании, Германии и США.

Напомним, на фоне начавшихся в Беларуси акций протеста Центризбирком страны все же объявил Александра Лукашенко победителем выборов, насчитав ему 80,1% голосов, тогда как его ближайшая соперница Светлана Тихановская якобы получила только 10,1%.

69

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Александр Лукашенко

Депутаты Европарламента объявили Лукашенко персоной нон грата в ЕС

ДТП

Смертельное ДТП под Херсоном: фура сбила двух человек и скрылась (фото)

зеленский

Зеленский созвал секретное совещание из-за обострения в Беларуси

телевидение

На белорусском ТВ устроили неожиданный протест при помощи гороскопа (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер