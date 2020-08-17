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Депутаты Европарламента объявили Лукашенко персоной нон грата в ЕС
Лидеры основных политических групп в Европарламенте выступили с заявлением о непризнании итогов президентских выборов в Беларуси, назвав процесс волеизъявления недемократическим и несвободным. Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что Евросоюз солидарен с народом Беларуси.
«Предварительные выборы не были ни свободными, ни честными, и достоверные отчеты указывают на победу Тихановской. Поэтому мы не признаем Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в ЕС», — говорится в заявлении, которое цитирует корреспондент Радио Свобода Рихард Йозовяк в Twitter.
Ранее на экстренном саммите министров иностранных дел 27 стран Евросоюза было принято «политическое решение» ввести новые санкции в отношении официальных лиц Беларуси, которых считают ответственными за применение насилия и нарушения прав человека во время подавления акций протеста, после чего о непризнании результатов выборов заявили в Великобритании, Германии и США.
Напомним, на фоне начавшихся в Беларуси акций протеста Центризбирком страны все же объявил Александра Лукашенко победителем выборов, насчитав ему 80,1% голосов, тогда как его ближайшая соперница Светлана Тихановская якобы получила только 10,1%.69
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