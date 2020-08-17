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Трамп впервые прокомментировал события в Беларуси
Президент США Дональд Трамп прокомментировал политический кризис в Беларуси, назвав ситуацию «ужасной». Напомним, 17 августа Александр Лукашенко впервые заявил о возможности проведения повторных выборов.
По его словам, США «внимательно следят за положением дел» в Беларуси.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео, который в апреле провел первый визит в Минск, заявил, что Вашингтон не считает выборы в Беларуси ни свободными, ни честными, призвав официальный Минск «активнее работать» с гражданским обществом для поиска выхода из кризисной ситуации.
Как сообщали «ФАКТЫ», депутаты Европарламента уже объявили Лукашенко персоной нон грата в ЕС.396
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