Ученые нашли способ спасти миллионы жизней от неизлечимых болезней и супербактерий

Бактерии становятся причиной распространения большого количества заболеваний, при этом у них очень быстро вырабатывается механизм, помощью которого они обмениваются генами устойчивости к антибиотиками.

Поэтому человечеству приходится постоянно совершенствовать лекарственные средства борьбы с бактериями.

Но недавно произошло событие, которое может в корне изменить это противостояние: ученые из Университета Квинсленда в Австралии нашли способ блокирования передачи генов устойчивости, говорится в результатах исследования, которое опубликовано в журнале Nature Microbiology, пишет EurekAlert.

Благодаря открытию медики смогут предотвратить смерть миллионов людей от неизлечимых бактериальных инфекций.

Сообщается, что в ходе исследования специалисты изучили плазмиды — кольцевые молекулы ДНК, обособленные от хромосом и способные к самостоятельному воспроизведению. Многие плазмиды несут от 10 до 15 генов, вызывающих устойчивость к антибиотикам, и могут передаваться от одной бактерии другой, распространяя ДНК.

Ученые идентифицировали гены, кодирующие компонент, который отвечает за регуляцию процесса переноса плазмид из одной клетки в другую.

Биологи исследовали кристаллическую структуру компонента и выяснили, как он связывается с ДНК и активирует транскрипцию других генов, участвующих в передаче.

В будущем это позволит предотвратить передачу плазмид, затормозив распространение резистентных к антибиотикам штаммов.

По оценкам специалистов, к 2050 году устойчивые к лекарствам микроорганизмы, в том числе супербактерии, станут причиной смерти 10 миллионов человек. Почти каждый человек на Земле сталкивался с бактериями, невосприимчивыми к каким-либо антибиотикам, однако в большинстве случаев пока удается подобрать другой, эффективный антибиотик. Одной из причин растущей устойчивости является неправильное использование противобактериальных препаратов, в том числе игнорирование полного курса лечения и попытки лечить вирусные инфекции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бороться с вредными бактериями также помогает правильный выбор рациона питания человека.

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