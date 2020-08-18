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В США выявили случай заражения человека бубонной чумой
В США впервые с 2015 года человек заразился бубонной чумой. Медики предполагают, что инфицирование произошло от больной белки.
Как сообщает Los Angeles Time, бубонной чумой заразился житель округа Эльдорадо, штат Колорадо.
«У пациента была септическая чума, которая находится в крови и не может передаваться другим людям. Житель выздоровел, никаких других случаев выявлено не было», — заявили представители здравоохранения.
По их словам, чумные бактерии чаще всего передаются блохами, заразившимися от белок, бурундуков и других инфицированных диких грызунов. Переносчиками зараженных бубонной чумой блох могут быть также собаки и кошки. Предполагается, что мужчину, когда он выгуливал собаку, укусила инфицированная блоха.
Ранее сообщалось, что на севере Китая также обнаружили бубонную чуму.135
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