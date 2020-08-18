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Не проронил ни слова: появилось первое видео с Михаилом Ефремовым после выписки из больницы

10:59 18 августа 2020
Не проронил ни слова: появилось первое видео с Михаилом Ефремовым после выписки из больницы

Утром 18 августа актера Михаила Ефремова, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, доставили в Пресненский суд Москвы. Из квартиры его конвоировали сотрудники ФСИН — спускался по лестнице он достаточно бодрым шагом, с маской на лице. При этом он хранил молчание и не ответил ни на один вопрос репортеров.

В суде заявили, что медицинских противопоказаний для участия актера в заседании нет. В то же время точный диагноз оглашен не был в связи с врачебной тайной.

Между тем минувшей ночью адвокат Ефремова заявил, что у его подзащитного диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких.

Напомним, 11 августа актера экстренно госпитализировали на «скорой помощи» с подозрением на инсульт в Боткинскую больницу, однако уже 15 августа пациента выписали.

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