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Не проронил ни слова: появилось первое видео с Михаилом Ефремовым после выписки из больницы
Утром 18 августа актера Михаила Ефремова, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, доставили в Пресненский суд Москвы. Из квартиры его конвоировали сотрудники ФСИН — спускался по лестнице он достаточно бодрым шагом, с маской на лице. При этом он хранил молчание и не ответил ни на один вопрос репортеров.
В суде заявили, что медицинских противопоказаний для участия актера в заседании нет. В то же время точный диагноз оглашен не был в связи с врачебной тайной.
Между тем минувшей ночью адвокат Ефремова заявил, что у его подзащитного диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких.
Напомним, 11 августа актера экстренно госпитализировали на «скорой помощи» с подозрением на инсульт в Боткинскую больницу, однако уже 15 августа пациента выписали.222
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