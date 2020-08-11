Ефремова госпитализировали из здания суда (видео)

В Москве, где продолжается суд над Михаилом Ефремовым, не признающим свою вину в смертельном ДТП, актеру стало плохо прямо во время заседания — его госпитализировали.

По информации «360.ru», Ефремова вынесли на носилках из здания суда. Он был без сознания. По некоторым данным, он жаловался на боли в сердце

По другим данным - его госпитализировали с подозрением на инсульт. В то же время адвокат Ефремова Эльман Пашаев отметил, что у его подзащитного подозревают инфаркт или предынсультное состояние.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», свидетель смертельной ДТП утверждает, что актер Михаил Ефремов таки находился за рулем.

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