Ефремова выписали из больницы

Российского актера Михаила Ефремова, который якобы перенес инсульт, выписали из Боткинской больницы. Актера увезли в больницу 11 августа, прервав заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Эльмана Пашаева.

Защитник сказал журналистам, что не знает, какой диагноз поставили актеру. Ранее он говорил, что Ефремов перенес инсульт.

Рассмотрение дела Ефремова отложили до 18 августа.

Напомним, ДТП с участием Ефремова случилось 8 июня. Автомобиль актера протаранил встречную машину. Второй водитель погиб. Судебные слушания по резонансному делу начались 29 июля.

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