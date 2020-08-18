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Меркель и Путин обсудили ситуацию в Беларуси: первые детали беседы
Во вторник, 18 августа, канцлер Германии Ангела Меркель обсудила по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси, где продолжаются масштабные протесты оппозиции против президента Александра Лукашенко.
Как сообщила пресс-служба Федерального правительства ФРГ, в разговоре шла речь о том, чтобы белорусское правительство воздержалось от применения насилия против мирных демонстрантов и освободило политических заключенных, а также о необходимости национального диалога с оппозицией и обществом для преодоления кризиса.
Но в Кремле утверждают, что Путин в разговоре с Меркель обратил внимание на «неприемлемость любых попыток вмешательства в дела Беларуси».
Ранее сообщалось, что в США осудили предложение Кремля направить российскую военную помощь Беларуси.
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