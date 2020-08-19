- 04:25 Цепкало предложил Тихановской стать «переходным президентом»
- 03:30 Ужасная жара: в Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле за последние 107 лет
- 02:53 Ученые разработали частицы, останавливающие развитие кариеса
- 01:58 Путин лично руководил взломом серверов противников Трампа: в Сенате США представили важный доклад
- 01:22 Ожидаются новые санкции: лидеры стран ЕС проведут в среду экстренный саммит по Беларуси
- 00:53 Смертельное ДТП на Волыни: столкнулись Volkswagen Golf и грузовик Volvo, погиб водитель
- 00:26 Этническая украинка стала первой женщиной на посту министра финансов Канады
- 18.08 23:57 В Беларуси представили Координационный совет по трансферу власти
- 18.08 23:52 «ПСЖ» забил трижды и впервые пробился в финал Лиги чемпионов: хроника и видеообзор матча
- 18.08 23:25 "Прилетел помочь с пытками?" В Минске приземлился самолет директора ФСБ России
- 18.08 23:17 Бресткое «Динамо» с Милевским и Хачериди забило в ЛЧ шесть мячей чемпиону Казахстана
- 18.08 22:48 В Голосеевском парке Киева мужчина пытался повесить свою собаку на глазах у прохожих
Цепкало предложил Тихановской стать «переходным президентом»
Белорусский оппозиционер и бывший кандидат на пост президента Валерий Цепкало, начавший на днях вместе с соратниками сбор для Международного уголовного суда (МУС) в Гааге доказательств о преступлениях нынешнего белорусского режима, считает, что «переходным президентом» страны должна стать Светлана Тихановская.
Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.
Срок, на который Тихановская должна возглавить Беларусь, по мнению Цепкало — «пять-шесть месяцев», после чего должны быть проведено новое волеизъявление.
«Она (Тихановская) является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы — через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией», — сказал он, отвечая на вопрос, как должен быть разрешен политический кризис в Беларуси.
Цепкало назвал победу Тихановской совершенно очевидной, именно поэтому, по его мнению, «она должна являться единственным легитимным на данный момент главой государства».
Напомним, что основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатом на президентских выборах, объяснив это тем, что он не смог собрать необходимое для выдвижения число подписей. Верховный суд Беларуси отклонил его жалобу на отказ ЦИК в регистрации. После этого экс-кандидат покинул страну вместе с двумя детьми. 18 августа Цепкало с семейством после изрядной доли треволнений смог улететь из Киева в Варшаву.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что во вторник, 18 августа, в штабе кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, который журналистам был представлен состав Координационного совета по трансферу власти.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...
Ветер: 0 м/с C
Давление: 742 мм