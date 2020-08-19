Цепкало предложил Тихановской стать «переходным президентом»

Белорусский оппозиционер и бывший кандидат на пост президента Валерий Цепкало, начавший на днях вместе с соратниками сбор для Международного уголовного суда (МУС) в Гааге доказательств о преступлениях нынешнего белорусского режима, считает, что «переходным президентом» страны должна стать Светлана Тихановская.

Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

Срок, на который Тихановская должна возглавить Беларусь, по мнению Цепкало — «пять-шесть месяцев», после чего должны быть проведено новое волеизъявление.

«Она (Тихановская) является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы — через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией», — сказал он, отвечая на вопрос, как должен быть разрешен политический кризис в Беларуси.

Цепкало назвал победу Тихановской совершенно очевидной, именно поэтому, по его мнению, «она должна являться единственным легитимным на данный момент главой государства».

Напомним, что основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатом на президентских выборах, объяснив это тем, что он не смог собрать необходимое для выдвижения число подписей. Верховный суд Беларуси отклонил его жалобу на отказ ЦИК в регистрации. После этого экс-кандидат покинул страну вместе с двумя детьми. 18 августа Цепкало с семейством после изрядной доли треволнений смог улететь из Киева в Варшаву.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во вторник, 18 августа, в штабе кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, который журналистам был представлен состав Координационного совета по трансферу власти.

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