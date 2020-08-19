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Латвия отказывается признавать Тихановскую президентом Беларуси и выступает за новые выборы
Руководство Латвии на видит возможности признать белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую, которая в данный момент находится в Литве, победителем президентских выборов 9 августа.
Об этом в интервью Латвийскому радио заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, отметив, что на сегодня трудно понять реальное распределение голосов, передает lsm.lv.
По мнению латвийского дипломата, выходом из кризисной ситуации могут быть новые выборы, которые должны пройти без фальсификации.
Ринкевичс отметил, что ЦИК Беларуси «потеряла веру в глазах самих белорусов, а также международного сообщества».
Для проведения новых выборов, необходимо сформировать новый ЦИК, в который войдут представители оппозиции, различных общественных групп и действующей власти.
При этом, по его мнению, следует учитывать наихудший сценарий российской интервенции.
Напомним, сама Светлана Тихановская ранее заявила о готовности стать президентом страны. Позже Тихановская записала обращение к Совету Европы, в котором призвала ЕС не признавать результаты выборов в Белоруссии.41
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