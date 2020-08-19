«Любовь» и «Приключения S Николая»: какие фильмы можно бесплатно посмотреть в Киеве 19–20 августа

В киевском парке Т. Шевченко уже четвертую неделю подряд по вечерам собираются любители украинского кино. На этой неделе по-прежнему можно увидеть немало хороших фильмов на «Киновернисаже под открытым небом»:

19 августа

Фильм «Приключения S Николая» режиссера Семена Горова (2018 год) рассказывает об истории второкурсника Артема, переселившегося с семьей из большого города в Карпаты. Накануне Дня святого Николая к Артему пожаловал сам «святой». На самом деле это был переодетый злоумышленник. И местные ребята, проявив находчивость, смогли помешать преступным замыслам мошенника.

20 августа

Мультфильм «Любовь» режиссера Никиты Лыськова (короткометражная лента). Как выразился сам режиссер, для него в какой-то момент украинская реальность стала такой абсурдной, смешной и мультяшной, что появился мульт. Показана история преобразований в городе, где искусство зарождается прямо из объявлений на уличных стенах, а настоящая жизнь — в старых домах. Жизнь Днепра автор пропустил через фильтр сюрреализма… У фильма признание, немало наград и премий международных кинофестивалей (DOK Leipzig, Германия, 2019, Poff Shorts, Эстония, 2019, Feinaki Beijing Animation Week, Китай, 2019, «Золота дзиґа», Украина, 2020, «Кіноколо», Украина, 2019и других).

Сценарий фильма «Экс» (режиссер Сергей Лысенко, 2020) создан на основе реальных событий на Галичине — речь идет об ограблении почты в городе Городок (тогда Грудек Ягеллонского) в 1932 году. Четверо украинских подпольщиков (Черный, Зюк, Явор и Терен) планируют ограбить почту и передать средства на нужды Украинской военной организации, оказывающей сопротивление оккупационной власти. «Экс» на языке революционеров — это экспроприация и способ финансирования активистов. Но тщательно продуманная операция превращается в кровавую бойню.

Почти для всех исполнителей главных ролей участие в фильме «Экс» стало дебютом в кино.

Начало сеансов в 21:00, демонстрация фильмов бесплатная. Кино под отрытым небом планируют показывать до 15 сентября.

Напомним, что один из самых масштабных кинофестивалей «Открытая ночь — дубль 23» pаботал до 16 августа.

А в кинотеатрах на этой неделе выходят в прокат два украинских фильма — «Толока» и «Східняк».

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