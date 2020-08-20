Ученые определили группу людей, наиболее подверженных риску умереть от COVID-19

Вывод британских медиков о том, что COVID-19 опасен не только для пожилых людей, но и для пациентов с избыточным весом, нашел подтверждение в отчете их заокеанских коллег.

Так, Американская интегрированная организация здравоохранения Kaiser Permanente опубликовала результаты исследования, в котором была проанализирована взаимосвязь высокого индекса массы тела (ИМТ) с риском смерти от коронавируса. Согласно им, мужчины с ожирением до 60 лет более уязвимы, чем женщины и пожилые люди.

Уточняется, что специалисты Kaiser Permanente проанализировали 6916 медицинских карт пациентов в Южной Калифорнии, у которых диагноз подтвердился в период с 13 февраля по 2 мая. Согласно отчету, опубликованном в журнале Annals of Internal Medicine, пациенты с крайней степенью ожирения (ИМТ 45 и выше) в четыре раза чаще умирали от COVID-19 по сравнению с другими больными. У пациентов с тяжелым ожирением (ИМТ 40−44) риск смертности был повышен в три раза.

Примечательно, что наибольший процент смертности был зафиксирован среди мужчин с высоким ИМТ в возрасте 60 лет и моложе. Эта корреляция не зависела от других сопутствующих заболеваний, связанных с ожирением, таких как гипертония, диабет, хронические заболевания, сердечная недостаточность и инфаркт миокарда.

При этом пациенты с аналогичным ИМТ старше 60 лет умирали от коронавируса гораздо реже, а у женщин избыточный вес не создал повышенный риск смертности от коронавируса.

Авторы подчеркивают, что это исследование может поможет врачам определить, кто находится в группе высокого риска смерти от COVID-19 и выработать адекватный план лечения.

«Ожирение — это заболевание, которое требует такого же внимания со стороны общественного здравоохранения и клинических мер, как диабет или сердечно-сосудистые заболевания», — считает ведущий автор исследования Самир Б. Мурали (Sameer B. Murali).

Напомним, что в другом исследовании американских медиков было выяснено, что люди, которые страдали ожирением, но сумели похудеть до показателя «избыточный вес» к 40 годам, умирали на 54% реже пациентов, которые начали избавляться от лишних килограммов в более старшем возрасте. По мнению ученых, это во многом связано с тем, что потеря веса в возрасте после 40 лет часто является признаком ухудшения здоровья.

Также авторы исследования установили, что как минимум 3,2% ранних смертей можно было бы избежать, если бы каждый человек с ожирением мог бы снизить ИМТ в возрасте 25 лет. Ученые считают, что полученные данные убедительно демонстрируют взаимосвязь веса с состоянием здоровья и продолжительностью жизни.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско назвали еще одно заболевание, увеличивающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз — это диабет.

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