Очевидец показал видео из самолета, где Навальный кричал от боли

Попутчик Алексея Навального, летевший тем же рейсом из Томска в Москву, опубликовал видео из самолета. Сначала в салоне слышны стоны и крики, а после посадки борта к Навальному спешат врачи скорой помощи. Также, судя по видео от жителя Томска, Навальный выпил чай в аэропорту, и именно после этого политику понадобилась помощь медиков.

Запись опубликована в Telegram-канале Лентач.

Утром 19 августа после экстренной посадки в Омске Навального госпитализировали, и он все еще остается в реанимации. В больнице говорят, что у пациента кома второй степени. Это состояние предполагает глубокое угнетение сознания, нарушение дыхания, слабую реакцию зрачков на свет.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш возмущается, что в больнице не спешат огласить результаты анализов. Руководство клиники намекает, что ждать придется еще два часа.

В Омск едет лечащий врач Навального Анастасия Васильева. Она вспомнила прошлогодний случай с отравлением и опасается, что новый инцидент опять классифицируют как «аллергию».

Пока нет данных, что могло спровоцировать приступ. По данным Telegram-канала Baza, обсуждается версия об отравлении оксибутиратом натрия. Препарат бесцветный и хорошо растворяется в воде. Лекарство применяют при сильных болях, оно оказывает расслабляющее, противосудорожное, снотворное действие. При превышении дозы есть риск остановки дыхания.

Напомним, предыдущий случай отравления неизвестным токсином был чуть более года назад. Навальный тогда находился в СИЗО, но из-за тяжелого состояния политика перевели в больницу.

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