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Путин обсудил с Совбезом вмешательство в дела Беларуси
Президент РФ Владимир Путин обсудил сложившуюся в Беларуси ситуацию с членами Совета безопасности России.
Как сообщает ТАСС, Путин заявил Совбезу о серии международных телефонных переговоров.
«Была акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в белорусские дела и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом у Путина состоялись телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также главой Совета Европы Шарлем Мишелем. Все они были связаны с обсуждением протестов, проходящих в Беларуси.
Ранее сообщалось, что министр обороны Беларуси допускает возможность применения армии для подавления акций протеста.205
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