Путин обсудил с Совбезом вмешательство в дела Беларуси

Президент РФ Владимир Путин обсудил сложившуюся в Беларуси ситуацию с членами Совета безопасности России.

Как сообщает ТАСС, Путин заявил Совбезу о серии международных телефонных переговоров.

«Была акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в белорусские дела и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом у Путина состоялись телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также главой Совета Европы Шарлем Мишелем. Все они были связаны с обсуждением протестов, проходящих в Беларуси.

Ранее сообщалось, что министр обороны Беларуси допускает возможность применения армии для подавления акций протеста.

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