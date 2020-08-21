27.28 / 27.54 32.07 / 32.56
Киев: +28
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Путин обсудил с Совбезом вмешательство в дела Беларуси

16:04 21 августа 2020
Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин обсудил сложившуюся в Беларуси ситуацию с членами Совета безопасности России.

Как сообщает ТАСС, Путин заявил Совбезу о серии международных телефонных переговоров.

«Была акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в белорусские дела и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом у Путина состоялись телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также главой Совета Европы Шарлем Мишелем. Все они были связаны с обсуждением протестов, проходящих в Беларуси.

Ранее сообщалось, что министр обороны Беларуси допускает возможность применения армии для подавления акций протеста.

205

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Олимпик&nbsp;— Динамо

«Олимпик» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 1-го тура чемпионата Украины

Алексей Навальный

Названо химическое вещество, которое нашли в организме Навального

Виктория Булитко

Виктория Булитко рассказала о проблемах с весом

Ефремов

Михаил Ефремов внезапно решил сменить адвокатов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер