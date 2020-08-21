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В Украине зафиксировали два случая туляремии: что важно знать об этой болезни
В Херсонской области выявили два случая острой инфекционной болезни — туляремии. Заболевшие мужчина и женщина не сразу обратились к медикам за помощью. Ранее сообщалось, как действовать, если укусил клещ.
У заболевших туляремией херсонцев 7 августа появились язвы на коже кистей рук и региональный лимфаденит, повысилась температура до 38,5 градусов. В больницу они обратились только 13 августа. Медики взяли материал для исследования и назначили лечение, сообщили в Центре общественного здоровья.
Специалисты лабораторного центра выяснили, что мужчина работает егерем. Во время обхода 3 августа он в лесу нашел полумертвого зайца. Во время его обработки дома вместе с женой получили травмы кистей рук.
«По результатам лабораторных исследований, в биоматериале обоих пациентов методом ПЦР выделены фрагменты ДНК возбудителя туляремии Francisella tularensis», — говорится в сообщении.
Туляремия — это острая инфекционная болезнь, которой могут заразиться люди и животные. Особенно восприимчивыми являются кролики, зайцы, грызуны. Передается инфекция вследствие контакта с больными грызунами или их выделениями. Также можно заболеть, употребляя пищевые продукты и воду, инфицированные выделениями грызунов.
Кроме того, существует еще воздушно-пылевой способ распространения инфекции — во время обработки инфицированных зерновых продуктов, фуража. Переносчиками болезни могут быть и насекомые — иксодовые и гамазовые клещи, слепни, комары, блохи.
Инкубационный период длится от 1 до 30 дней. Заболевание начинается остро: температура тела быстро повышается до 38−40 градусов, возникает озноб. Увеличиваются лимфоузлы. Больного беспокоит сильная головная боль, общая слабость, головокружение, тошнота, рвота, нарушение сознания, боль в мышцах, покраснение лица и глаз, сыпь, которая на 8−12-й день болезни шелушится и может привести к пигментации кожи.
Без лечения болезнь длится долго, сопровождается лихорадкой, нагноением пораженных лимфоузлов и развитием осложнений, опасных для жизни человека, в частности, артрита, менингита, энцефалита, пневмонии и инфекционно-токсического шока.
Лечение проводят только в условиях стационара. Пациентам назначают антибактериальную терапию.
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