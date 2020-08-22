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Здоровье и медицина

Дерматолог дала простые рецепты масок для укрепления волос

9:58 22 августа 2020
женщина

Нехватка витаминов и микроэлементов в организме человека очень чувствительна для волос. Об этом во время прямой линии «ФАКТОВ» рассказала дерматолог, преподаватель кафедры дерматологии Киевского медицинского университета Ирина Попова.

Волосы становятся ломкими, тонкими, выпадают, если мало поступает витаминов с пищей или они не усваиваются из-за заболеваний пищеварительной системы.

Например, при застое желчи жирорастворимый витамин D плохо усваивается, а его нехватка чувствительна для волос.

Медик поделилась рецептами масок, укрепляющих волосы:
1. Смешать 2 желтка и 2 столовых ложки коньяка со столовой ложкой репейного масла. Нанести на волосы на 20 минут и смыть шампунем.
2. Соединить 1 чайную ложку сока алоэ (можно ампулу), по столовой ложке касторового и репейного масла, желток, масляные растворы витаминов А и Е (по 5—7 капель).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об острой инфекционной болезни туляремии, которой могут заразиться люди и животные.

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Дерматолог дала простые рецепты масок для укрепления волос

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