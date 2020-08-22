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Мир

В сеть попало видео подрыва российского генерала в Сирии

10:46 22 августа 2020
Взрыв

Опубликовано видео подрыва в Сирии генерала во время движения автоколонны российских войск. Военный во время взрыва погиб. Видео опубликовала Новая газета.

Взрыв произошел во время следования из Дейз зз-Зора, примерно в 15 км от города. Причиной взрыва было самодельное взрывное устройство.

Погибшим оказался генерал-майор Вячеслав Гладких, который занимал должность заместителя командующего 36-й общевойсковой армией, служил в Забайкальском крае.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в сирийской провинции Алеппо на фугасе подорвался военный автомобиль с группой офицеров-снайперов ФСБ. Тогда же повстанцы в селе Сахль аль-Габ уничтожили предположительно членов банды «Вагнера», захватив при этом большое количество трофейного оружия. Они же обстреляли российскую базу в Хмеймим из установок «Град». Атака была проведена в ответ на регулярные обстрелы населенных пунктов в Латакии и в Идлибе.

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