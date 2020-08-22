Нужен диалог, а не дубинки: Зеленский высказался о ситуации в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в Беларуси для разрешения политического кризиса нужно найти спокойный формат диалога. Ранее о необходимости диалога заявлял известный комик Вадим Галыгин.

«Главнее всего — это отношения между народами, главнее, чем отношения между правлением. Надо найти спокойный формат диалога, не дубинками, извините. Надо найти формат диалога и выйти из того сложного положения в Беларуси», — сказал он в эфире талеканала «Украина 24».

По словам Зеленского, он очень не хочет, чтобы что-то повлияло на отношения Украины и Беларуси.

«Очень не хотелось бы, чтобы хоть что-то повлияло на дружеские отношения с Беларусью. Спокойный формат диалога и (можно. — Авт.) выйти из этого вопроса», — заявил президент.

Как писали «ФАКТЫ», в Беларуси продолжаются масштабные протесты. В СМИ появилась информация о том, что окружение Лукашенко проводило переговоры с российскими политиками о возможном бегстве в Россию в случае, если протесты в стране приведут к свержению власти.

Протесты начались после оглашения предварительных результатов президентских выборов. Тогда десятки тысяч белорусов вышли на акции протеста против фальсификации итогов их волеизъявления. Люди не поверили официальным результатам. Они знали, что очень многие голосовали за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, которая, согласно официальным результатам, проиграла президентские выборы.

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